Lucas Peracchi/ “Eva Henger e Mercedesz? Il problema non ero io, su di me pregiudizi”

Lucas Peracchi, ex fidanzato di Mercedesz Henger, personal trainer, preparatore atletico ed ex tronista di Uomini e Donne, vuole lanciare un importante messaggio a tutte le donne: “Per rabbia, o vendetta non bisogna accusare ingiustamente e in modo falso un uomo, perché si rischia di rovinare la vita e danneggiarlo pesantemente. Sono felice che Eva e Mercedesz abbiano fatto pace, perché in una famiglia è giusto e sano che madre e figlia vadano d’accordo e si parlino e tutti i problemi sono risolvibili. Sono anche felice che Eva non si sia fatta male durante l’incidente”.

In passato hai avuto problemi con Eva Henger?

Le ero antipatico, d’altronde non si può essere simpatici a tutti, il mondo è bello perché vario. Dopo esserci lasciati, comunque, non si sono parlate per un anno, il vero problema non ero io; ma ho preso insulti per anni e sono stato additato come un violento, senza alcuna prova. Mercedesz, devo dirlo, mi ha sempre difeso, ma io, poi, sono stato comunque messo in cattiva luce. Mi sono un po’ rivisto in quello che sta accadendo a Johnny Deep. Non sono andato per vie legali perché era la mamma della mia fidanzata e non volevo causare danno neppure alla sorellina di Mercedesz, ma il pregiudizio su di me è rimasto, anche se la realtà è diversa. Proprio per questo voglio lanciare un messaggio di consapevolezza a tutte le donne. Io ho perso alcuni lavori, serate e anche sponsor, perché sono stato considerato un violento.

All’Isola come vedi Mercedesz?

Si è fatta subito volere bene da tutti, poi c’è stato un qui pro quo. So che prima di entrare all’Isola frequentava un ragazzo, puo’ anche essere sia siano lasciati e lei si sia invaghita subito di un altro.

Perché dici così?

Perché con me è successa la stessa cosa, a lei capita!

