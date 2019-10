LUCAS PERACCHI, MERCEDESZ E EVA HENGER/ Chat choc, cosa c’è scritto? (Domenica Live)

CHAT CHOC: LUCAS PERACCHI, MERCEDESZ E EVA HENGER QUALE VERITÀ SARÀ SVELATA?

Non è ancora finita la diatriba fra Lucas Peracchi, Eva Henger e la figlia di quest’ultima, Mercedesz Henger. I due giovani continuano a vivere la loro storia d’amore, ma la madre di lei sembra sicura che in realtà dietro quella facciata divertente ci sia dell’altro. Eva infatti ha accusato Lucas di aver picchiato la figlia, succube a livello psicologico di lui. Accuse rispedite al mittente e ora smentite dall’ex tronista che, come sottolineato a Novella 2000, ha deciso di querelare la sua quasi suocera. “Tra me e Mercedesz non è mai successo nulla di violento. Sì, urla, strilli, magari è partito anche un calcio alla porta, ma nulla di più. Io non l’ho plagiata sensualmente come dice sua madre. Parlando così di sua figlia lascia intendere sia una poco di buono”, dice Peracchi. Secondo il ragazzo, Eva avrebbe travisato il suo carattere impulsivo e i suoi tatuaggi, tanto da fraintendere la sua presenza al fianco della figlia.

LUCAS PERACCHI E MERCEDESZ: LA QUERELLE CON EVA HENGER

Dubita inoltre che Mercedesz abbia detto qualcosa di fuori posto contro di lui e che la Henger e un’altra persona, ovvero il figlio Riccardino Schicchi, si siano solo inventati tutto. “Posso accettare di ritirare ogni accusa ma solo davanti a scuse pubbliche, dato che pubblicamente mi ha attaccato”, ha aggiunto alla fine. Eva Henger non si arrende e si dichiara pronta a chiarire tutto con la figlia Mercedesz Henger e il fidanzato di lei, Lucas Peracchi. La bufera che si è abbattuta sui tre protagonisti ha coinvolto inoltre Riccardino Schicchi, nato dal matrimonio fra l’ex pornostar e il primo marito, Riccardo Schicchi. “Non la sento da 3 mesi, abbiamo litigato e mi ha cancellato da Whatsapp. Questa cosa mi fa stare male, certo”, ha detto il ragazzo la scorsa settimana nel salotto di Barbara d’Urso. Oggi, Domenica Live ospiterà di nuovo i protagonisti di questa oscura vicenda, a causa di una chat choc che coinvolge le due Henger e Peracchi. Verranno smentite le accuse della moglie di Massimiliano Caroletti oppure le parole di difesa dell’ex tronista di Uomini e Donne?

LE PAROLE DI RICCARDINO SCHICCHI CONTRO MERCEDESZ HENGER E LUCAS PERACCHI

Per ora l’unica conferma è quella di Riccardino Schicchi, che in difesa della madre ha ribadito che Lucas avrebbe colpito una volta Mercedesz, forse in un momento di rabbia, e in seguito avrebbe chiesto scusa all’intera famiglia. “Sono disponibile ad un chiarimento. Ma magari! Non posso andare dai Carabinieri se mia figlia non conferma. Non posso denunciare per sentito dire. Io, Lucas, non l’ho mai offeso. Io non ho mai litigato con lui, lui litigava da solo!”, ha detto ancora Eva. Diversa la versione di Bonnie, la mamma di Lucas, che ha invece dichiarato che l’imprenditrice avrebbe voluto denunciare suo figlio per “quei suoi messaggi”. Sono proprio questi che verranno mostrati in esclusiva nella nuova intervista dursiana?



© RIPRODUZIONE RISERVATA