“Lucas Vianini peggior personaggio di Matrimonio a prima vista”/ L’accusa di Sergio Capozzi: “Mente violenta”

Ha creato parecchio scalpore il video pubblicato dai canali ufficiali di Real Time che ha smascherato il reale obiettivo di uno dei protagonisti della nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia. Lui è Lucas Vianini, accoppiato dagli esperti del programma a Carolina Manfrin. Tra i due però non è scattato nulla, e se lei ha manifestato sin da subito la volontà di interrompere la conoscenza, lui ha cercato di convincerla a resistere. L’audio incriminato ha poi svelato che la reale volontà di Lucas era quella di restare per approfittare della visibilità che dà il programma.

Ne sono scaturite una serie di accuse e polemiche dal web, tra le quali spiccano quelle di un ex protagonista di di Matrimonio a prima Vista Italia. Lui è Sergio Capozzi, ancora oggi sposato con Jessica, la ragazza alla quale fu accoppiato dagli esperti del programma. Sergio sui social ha difeso Carolina, accusando soltanto Lucas non solo del complotto che avrebbe voluto mettere in piedi ma anche di avere una mentalità ‘retrograda’.

“Lucas il peggior personaggio di Matrimonio a prima vista. – ha esordito allora Sergio su Instagram – Cercava visibilità ed ha trovato quello che voleva. Verrà per sua fortuna ricordato come lo sposo “del complotto” e non per le sue idee di relazione.” Così ha continuato attaccandolo: “Si vanta di essere un uomo violento e giustifica la sua rabbia e le sue perdite di controllo con il suo immotivato ego. Considera la donna un elettrodomestico senza diritto di parola. Nasconde dietro una finta educazione ed un tono pacato, una mente aggressiva e violenta.”

Sergio Capozzi ha dunque concluso il suo lungo sfogo, chiarendo di non essere uno che ama esporsi su Matrimonio a prima vista, “Ma questa storia merita un eccezione.” Così ha concluso dicendosi dispiaciuto per Carolina “che ha sempre mostrato intelligenza ed equilibrio. Viene descritta dai giornali come complice invece che come vittima. Matrimonio a prima vista è un esperienza meravigliosa ed è stata sfortunata ad incontrare sulla sua strada una persona del genere.”

