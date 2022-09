Lucca Comics 2022, Tim Burton ospite speciale/ In anteprima europea ‘Mercoledì’

Si è tenuta stamane la presentazione del Lucca Comics 2022, quello che resta “l’evento del mondo nerd” a mani basse più famoso e importante d’Italia. Tantissima carne al fuoco in vista della manifestazione che si terrà dal 28 ottobre al prossimo primo novembre, a cominciare dalla presenza di uno dei registi più apprezzati di sempre, leggasi Tim Burton. L‘artista americano sarà l’ospite speciale del Lucca Comics 2022, e in anteprima europea verrà trasmesso il primo episodio della serie Netflix Mercoledì, tratta dalla Famiglia Addams. Sempre nell’area Movie poi vi sarà la presenza di Denise Gough e Kyle Sollerper di Andor, Chadha-Patel, Erin Kellyman ed Ellie Bamber di Willow, Matteo Rovere di Romulus II – La guerra per Roma, Roberto Recchioni con Carne Fredda, e infine Lillo e Frank Matano per i loro nuovi show Sono Lillo e Prova Prova Sa Sa.

Barbara Bouchet, ex fidanzati/ "Steve McQueen e Omar Sharif? Non funzionò perché…"

Grande spazio al Lucca Comics 2022 anche a fumetti e manga, a cominciare da personaggi di spicco come Norihiro Yagi, Nagabe e Atsushi Ohkubo. Troveremo poi Zerocalcare, ma anche Sio, Dado, Fraffrog e Keison, Leo Ortolani, Tanino Liberatore e Tito Faraci, e infine da oltre i confini altri maestri come Chester B. Cebulski, Lee Bermejo, Arnaud Dollen, Jérôme Alquié, Marcello Quintanilha e Miguel Repiso (Rep).

Tina Cipollari, lite con Pinuccia a Uomini e Donne/ "Invadente, da Alessandro vuoi…"

LUCCA COMICS 2022, LE MOSTRE, LO SPAZIO VIDEOGIOCHI E NON SOLO…

Numerose le mostre a corredo dell’evento, a cominciare da quella di Palazzo Ducale, dove troveremo la personale Giacomo Nanni, quello che il Corriere della Sera ricorda come “uno dei fumettisti italiani più raffinati e profondi”. Al Palazzo delle Esposizioni, invece, spazio a Castelli & Friends che farà il punto sulla carriera di Alfredo Castelli.

Per quanto riguarda il mondo dei videogiochi l’ospite di punta sarà Nolan Bushnell, fondatore di Atari, che celebrerà i 50 anni dell’azienda, mentre nello spazio letteratura troveremo Francesca Michielin e Valerio Lundini con i loro libri. Infine, a Lucca Comics 2022 verrà annunciato il vincitore del Gioco dell’Anno e del Gioco di ruolo dell’Anno, oltre ovviamente a ospitare un padiglione da più di 10.000 metri quadrati in cui vedere e provare tutte le principali novità.

ALESSANDRO E MASSIMILIANO BORGHESE, CHI SONO FIGLI BARBARA BOUCHET/ "Non immaginavo…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA