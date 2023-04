Luce dei tuoi occhi 2/Anticipazioni e diretta 19 aprile: Alice sta male per overdose

Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni e commento live della puntata in diretta il 19 aprile 2023 su Canale 5

Le trame dell’appassionante storia al centro della fiction Mediaset Luce dei tuoi occhi 2 proseguono con il dramma del crollo psicofisico di Diana, o meglio Alice.

La giovane e aspirante ballerina di successo ha scoperto di essere la figlia adottiva della sedicente madre Petra, attraverso la lettura di una mail lasciata incustodita. E dalla scoperta, Alice apprende di essere la figlia naturale di Emma Conti, l’insegnante di danza che ha ingaggiato il giovane talento nella sua compagnia. La scoperta delle origini familiari apre il vuoto di una voragine nel cuore di Alice, tanto che la giovane finisce in balia di una overdose di oppiacei, fino a stare male. (Agg di Serena Granato).

Dana scopre di essere Alice e…

La nuova puntata di Luce dei tuoi occhi 2, la fiction in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, si apre con un confronto infuocato. Diana, il cui vero nome é in realtà Alice, scopre un passato tenuto le nascosto a lungo. La giovane ballerina scopre di non essere la figlia naturale della sedicente madre Petra e la scoperta la travolge fino a ridurla in uno evidente stato di choc. E la rabbia esplode in una reazione furibonda della giovane, sulla scia di quello che si direbbe il preludio della scoperta di una verità a lei molto vicina. Ossia la reale identità della madre naturale, che sarebbe quella dell’insegnante di ballo Emma Conti, il ruolo interpretato da Anna Valle. (Agg di Serena Granato)

Luce dei tuoi occhi 2, il 19 aprile su Canale 5

Questa sera, mercoledì 19 aprile, va in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata di “Luce dei tuoi occhi 2”. Settimana scorsa, la fiction con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, ha esordito con ottimi risultati: 2.707.000 spettatori (3.070.000 nella fascia di prime-time) e il 16.5% di share, che sale al 18.23% sul pubblico attivo. La fiction, diretta da Fabrizio Costa, ha toccato picchi del 20% di share e 3.500.000 spettatori.

“Grande ritorno per la serie “Luce dei tuoi occhi”. Un risultato per il quale ringrazio Anna Valle, Giuseppe Zeno e Francesca Cavallin, e Banijay Studios Italy e la Direzione Fiction Mediaset, che hanno realizzato una storia appassionante per il pubblico di Canale 5”, ha detto Giancarlo Scheri, direttore di Rete.

Luce dei tuoi occhi 2, dove siamo rimasti

Nella prima puntata di “Luce dei tuoi occhi 2” Emma accetta la proposta di matrimonio Enrico. Nonostante tutto, però, Emma continua a pensare a sua figlia Alice. Tutto cambia quando Emma incontra Petra Novak: la misteriosa donna jugoslava le racconta che sua figlia Diana, che ha appena fatto un’audizione, in realtà è Alice.

Petra è gravemente malata, per questo desidera che la figlia si ricongiunga alla vera madre, anche se non vuole che Diana sappia la verità. Emma, grazie al test del DNA, ha la conferma che Diana è sua figlia e la accoglie nella scuola, nonostante la ragazza sia molto indisciplinata ed entri subito in competizione con Vicky. Emma scopre la verità e affronta prima Emma e poi Petra…

Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni seconda puntata

Nella seconda puntata di “Luce dei tuoi occhi 2”, in onda mercoledì 19 aprile su Canale 5, Diana fa fatica ad accettare la sua vera identità e ricorre all’uso di droghe pesanti, mettendo la sua vita in grave pericolo. Emma ed Enrico riescono a salvarla, portandola in ospedale d’urgenza in ospedale. La ballerina prende le distanze da Emma e da Petra, ma la storia di Alice – rapita e venduta – diventa pubblica. Diana torna in accademia, dove Vicky la minaccia dicendo di essere a conoscenza di un segreto che la riguarda e di volerlo svelare a Emma. Poco dopo, però, la ragazza parte per Barcellona. Intanto, Petra è in pericolo, qualcuno attenta alla sua vita.

