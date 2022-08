Lucia Annunziata saluta Ingroia, ma è una foto…/ Video, gaffe a “Mezz’ora in più”

Gaffe per la conduttrice Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più”, trasmissione di Rai Tre andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 28 agosto 2022. La presentatrice, infatti, è incappata in un clamoroso scivolone legato alla tecnologia e alla possibilità che oggigiorno hanno i programmi televisivi di beneficiare della presenza di ospiti collegati da remoto. E così, Lucia Annunziata era convinta di avere in collegamento audiovisivo il noto avvocato Antonio Ingroia, che effettivamente campeggiava sullo schermo alle sue spalle.

Vedendolo comparire, Lucia Annunziata ha interrotto uno degli ospiti presenti in studio per fare gli onori di casa: “Mi fai salutare Ingroia? Era così fermo Ingroia, mi deve scusare, pensavo fosse una sua fotografia. Benvenuto, naturalmente tutti sappiamo chi è e benvenuto qui”. Stranamente, però, il dottor Ingroia non ha replicato al saluto di Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più” ed ecco che si è capito che qualcosa non stava propriamente andando per il verso giusto.

LUCIA ANNUNZIATA, CHE GAFFE A “MEZZ’ORA IN PIÙ”: SALUTA UNA FOTOGRAFIA (VIDEO)!

Il dottor Ingroia continuava a restare immobile, mentre qualche mormorio si levava nello studio televisivo di “Mezz’ora in più”: era chiaro a più di un ospite che si trattasse davvero di una fotografia, ma nessuno evidentemente aveva il coraggio di farlo notare a Lucia Annunziata. Fino a quando, con voce sommessa, c’è stato chi gliel’ha suggerito, tanto che la conduttrice di Rai Tre ha poi detto: “Mi sente, Ingroia? Va bene, abbiamo salutato una fotografia…”.

Ormai il “danno” era stato fatto, ma alla fine altro non è stato che un bell’esempio di buona educazione da parte di Lucia Annunziata e di “Mezz’ora in più”, cosa che troppo spesso nella quotidianità, anche e soprattutto televisiva, finisce per passare in secondo piano. Non è questo il caso.

