Lucia Bramieri video “Col cu col cuore”/ Primo singolo “Innamorata cieca in disco…”

Lucia Bramieri debutta nel mondo della musica: da domani, lunedì 1 luglio, si prepara a conquistare le classifiche italiane con il brano Col cu col cuore. Il singolo, che strizza l’occhio a una celebre frase portata al successo da Barbara D’Urso, nasce a supporto della comunità LGBT alla quale l’ex gieffina, come dimostra la seguente didascalia sui social, è da sempre molto legata: “Oggi domani e sempre #liberidiamare – scrive la Bramieri su Instagram – l’amore chiama amore e non conosce sesso, colore della pelle o religione… Ci unisce tutti lo stesso”. L’idea di lanciarsi nel mondo della musica e di dare vita al nuovo brano è nata invece un anno fa, a partire da un messaggio che il suo migliore amico, Danilo Visconti, le ha lasciato in occasione del suo ingresso nella casa del Grande Fratello. Visconti co-interprete del brano, è un personaggio molto noto in quella che viene definita come la night life italiana. Come Lucia Bramieri, si legge su TgCom24, è vicino al mondo LGBT, oltre a essere il fondatore della prima serata Trans Gressiva degli anni ’80, la “Les Fleurs du Mal”.

“Vogliamo cantare e ballare con tutti voi”

“Siete pronti a cantare e ballare con me ovviamente Col cu col cuore? Grazie a tutti dal 1 luglio in radio si vola”. Parla così Lucia Bramieri a poche ore del lancio del suo primo singolo. In uno degli ultimi post, l’ex gieffina dà una piccola video anticipazione del video clip ufficiale, ricordando che il suo nuovo brano da domani sarà trasmesso in radio. Sarà “Col cu col cuore” la canzone tormentone dell’estate 2019? “Noi ci siamo divertiti ed ora vogliamo cantare e ballare con tutti voi… “, spiega la vedova del figlio di Gino Bramieri in un post sul suo profilo Instagram ufficiale. “Siete pronti?”. Con il suo primo singolo, l’ex gieffina spera inoltre di poter condividere, ancora una volta, il suo pensiero sulle coppie LGBT; del resto, si legge sul suo account ufficiale, “È vero l’amore è amore non conosce regole o confini… Siamo tutti uniti dallo stesso cuore #loveislove #loveislove”. Di seguito è possibile visualizzare il video clip ufficiale del brano.





