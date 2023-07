Lucia Mannucci e Virgilio Savona del Quartetto Cetra, chi sono/ Marito e moglie: un amore in musica

Chi sono Lucia Mannucci e Virgilio Savona: dal matrimonio al Quartetto Cetra

Forse non tutti sanno che due degli elementi del Quartetto Cetra erano marito e moglie. Stiamo parlando di Lucia Mannucci, una voce femminile del quartetto, e di Virgilio Savona. Una coppia dunque affiatata non solo nella vita privata ma anche in quella lavorativa. Su può dire che è stata proprio la musica a legarli indissolubilmente: i due divennero marito e moglie nel 1944 e poco dopo nacque il loro unico figlio, Carlo. Solo tre anni dopo le nozze entrerà a far parte del Quartetto Cetra, ben sei anni dopo l’esordio di suo marito.

Non sono una signora, 3a puntata/ Diretta e anticipazioni: le Drag Queen si sfidano con il il catwalk

Savona morì il 27 agosto 2009, circa quattro mesi prima del suo novantesimo compleanno, presso l’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il cantante e compositore era stato ricoverato per complicazioni dovute alla malattia che da anni lo affliggeva: il Parkinson. Sua moglie Lucia morirà tre anni dopo, all’età di 91 anni. Non sono state rese note cause particolari della morte o la presenza di una qualche malattia.

Tina Cipollari, addio al ruolo di opinionista a Uomini e Donne?/ L'ex marito Kikò Nalli: "Non so niente"

Le carriere di Lucia Mannucci e Virgilio Savona

La carriera di Lucia Mannucci ha inizio dunque negli anni 40, quando si trasferisce a Milano per frequentare la scuola Arte in movimento e inizia a collaborare come cantante nelle orchestre radiofoniche della Eiar. Non solo cantante, Lucia scrisse il testo di “Filastrocca con i fumetti” per lo Zecchino d’Oro del 1996; inoltre fu una presentatrice televisiva e attrice di musical.

Nato come critico musical, Virgilio Savona esordisce poi come cantante, conquistando il successo con il Quartetto Cetra. Negli anni Settanta approda anche alla Televisione Svizzera Italiana, come autore e sceneggiatore di vari programmi musicali di impegno culturale, mentre negli anni ’80 torna a dedicarsi alla scrittura.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: volano stracci dopo la rottura/ "Mi piacevano i soldi?". Lui replica così

© RIPRODUZIONE RISERVATA