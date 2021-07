Lucia Micheli, Angelica e Riccardo Yuri/ Moglie e figli Antonio Rossi: amore e sport

Lucia Micheli, Angelica e Riccardo Yuri sono la moglie e i figli di Antonio Rossi, l’olimpionico della canoa azzurra colpito da un infarto durante una mezza maratona andata in scena a Conegliano Veneto e sottoposto a intervento chirurgico e successivo ricovero ospedaliero a Como. Si tratta di una famiglia molto unita e sulla quale non trapelano numerosi dettagli, sinonimo di un riserbo e di una privacy apprezzabili e non così comuni nel mondo odierno, dove sui social network spopolano le foto dei familiari dei vip, immortalati in qualsiasi momento e nel corso di qualsiasi attività.

Calciomercato Roma / Il general manager Pinto conferma l'arrivo di Matias Vina

Per quanto concerne la moglie della stella del canottaggio italiano, si può dire che condivida il talento sportivo del marito, dal momento che anche lei vanta trascorsi agonistici ad alto livello. Nata a Lecco nel 1969, a 23 anni prese parte ai Giochi Olimpici di Barcellona 1992, nel K-4 500 metri, insieme alle venete Amalia Calzavara, Annacatia Casagrande e Chiara Dal Santo. Tuttavia, la loro avventura si interruppe in semifinale, conclusa con il tempo di 1’41″08 (quarta posizione, passavano i primi tre equipaggi). Grazie alla canoa, però, conobbe Antonio Rossi, suo concittadino con il quale convolò a nozze soltanto quattro anni più tardi.

Calciomercato Lazio/ In arrivo Toma Basic dal Bordeaux, i dettagli

MOGLIE E FIGLI DI ANTONIO ROSSI: CHI SONO?

Lucia Micheli, moglie di Antonio Rossi, ha reso il tre volte campione olimpico padre di due figli: Angelica, nata nel 2000, e Riccardo Yuri, venuto alla luce un anno più tardi. Il secondo nome di quest’ultimo non è affatto casuale; si tratta, infatti, di un omaggio al ginnasta Jury Chechi, grande amico di Antonio Rossi. Stando a un’intervista pubblicata in passato da “La Provincia di Lecco”, Riccardo Yuri ha deciso di emulare le orme paterne a colpi di pagaia con la Canottieri Lecco, ottenendo anche alcuni risultati di prestigio assoluto nel K2, guarda caso la disciplina preferita dal suo genitore.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ In campo anche la Folgore, diretta gol live score

Angelica, invece, ha provato ad andare in canoa, “ma mi annoiava… Non era il mio sport e così mi sono messa a fare judo, disciplina in cui mi diverto moltissimo”. Amore e sport, dunque: questo il binomio perfetto per la famiglia Rossi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA