LUCIA ZAGARIA, MALATTIA MOGLIE LINO BANFI/ “Il lockdown? Mi faceva domande strane”

“Essere il nonno d’Italia è un bell’onore e un bell’onere. Anche perché comincio a prendere la cosa sul serio”. Ospite di Da noi… a ruota libera nella puntata in replica oggi, Lino Banfi parla approfonditamente della sua vita ‘da vecchio’. Lo fa con quella leggerezza e quell’ironia che da sempre lo contraddistinguono, tirando in ballo anche altri personaggi eccellenti con cui solidarizza. Se ci pensiamo, infatti, le persone più influenti nel nostro paese hanno tutte ottant’anni e un cognome che inizia per ‘b’: Baudo, Berlusconi, Bergoglio… e Banfi.

Per quest’ultimo, comunque, la vecchiaia non è un periodo particolarmente difficile. Negli ultimi anni ha vissuto una vera e propria ‘rinascita’, come dice lui, soprattutto a partire dalla sua partecipazione a Un medico in famiglia dove vestiva i panni dell’iconico nonno Libero. Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia, ovvero il dover fare i conti, oltre che con gli inevitabili acciacchi dell’età, anche con la malattia di sua moglie Lucia. Il lockdown l’ha vissuto proprio con lei: “Stavo a casa con mia moglie che non sta bene, lo sanno in tanti. Mi faceva delle domande strane: ‘Ma che succede, dobbiamo morire tutti?’. E io: ‘No, ho parlato con chi di dovere e mi hanno detto che altri 10 anni io e te li abbiamo da vivere’”. (agg. di Rossella Pastore)

Lucia Zagaria, Lino Banfi e il loro legame indissolubile

Lucia Zagaria è la moglie di Lino Banfi: 50 anni d’amore e di matrimonio per la coppia. Un grandissimo amore quello tra la donna e il celebre attore e comico pugliese che deve davvero tantissimo alla sua Lucia. Proprio l’attore ospite di “Oggi è un altro giorno” su Rai1 ha raccontato come è nato l’amore con Lucia: “lei lavorava come parrucchiera in un grande atelier, lei lasciò tutto per me. Questo mi fece capire quanto fosse importante per me. Un’altra cosa importante: io volevo mollare la recitazione e stavo per ripiegare nel posto fisso. Lei mi incoraggiò, io mi sentivo in colpa”.

Proprio la moglie è stata fondamentale nella carriera dell’attore che, ad un certo, aveva perso l’entusiasmo e il coraggio di riprovarci ancora. Dopo vari tentativi, infatti, la situazione economica non era delle migliori: debiti con usurai fino alle voci del paese in cui si mormorava “l’hai rovinata Lucia!”. Una situazione davvero difficile al punto che Banfi accettò di lavorare in banca. La notte prima della firma del contratto però l’attore non chiuse occhio. Allora la moglie fece nuovamente qualcosa di speciale per il marito come ha racconto proprio l’attore “sentendomi rassegnato, lei mi prese la mano e disse: “Non mi va di avere accanto un marito triste con un lavoro che non vuole fare. Continua il tuo percorso d’artista! Non è stato facile sentirselo dire da una donna che aveva passato tutto quel che aveva passato”.

Lucia Zagaria e la malattia: il marito Lino Banfi “dimentica un po’ di cose”

50 anni d’amore tra Lucia Zagaria e Lino Banfi. Ci sono sempre stati l’uno per l’altra nei momenti di felicità, ma anche di difficoltà. Proprio recentemente Banfi ha raccontato della malattia della moglie che si è ammalata di Alzheimer. Dalle pagine del Corriere della Sera, l’attore ha detto: “dimentica un po’ di cose, non ricorda. Ma poi è anche cosciente e presente” – precisando – “io non mi arrendo. La seguono i medici migliori. Voglio arginare la malattia. Le sto provando tutte. E quando posso la faccio ridere”.

Nonostante tutto però Lino Banfi non perde le speranze di poter guarire la sua amata Lucia. “Un po’ di tempo fa mi ha chiesto: “E se un giorno non ti dovessi più riconoscere?”. Gli ho risposto stringendola: “Vorrà dire che ci presenteremo di nuovo” sono le parole dell’attore a conferma che l’amore, quello vero e bello, esiste e può durare per sempre.



