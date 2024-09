Malattia Lucia Zagaria, la rivelazione di Lino Banfi: “Aveva anche un tumore al cervello”

Sessant’anni d’amore non potranno mai esaurirsi, la malattia Lucia Zagaria si è rivelata alla fine fatale e ha diviso Lino Banfi e la moglie, che da anni soffriva per le condizioni della moglie, l’attore pugliese si è detto però certo che l’amore non svanirà mai con la moglie venuta a mancare nel 2023 dopo seri problemi di salute. Gli ultimi anni sono stati estremamente difficili per la coppia e per tutta la famiglia, proprio a causa della malattia di Lucia Zagaria con la quale era costretta a fare i conti, ovvero l’Alzheimer. “Nascondevamo i giornali in cui c’era scritta la parola Alzheimer”, ha raccontato Banfi in una intervista di qualche tempo fa a Domenica In, ma non era tutto, visto che la malattia Lucia Zagaria era diventata ancora più forte e difficile da sconfiggere, praticamente impossibile.” Improvvisamente è cambiata la sceneggiatura, il film, la scenografia. Dopo l’Alzheimer sono arrivate le crisi epilettiche, dopo un po’ mi hanno detto: ‘Lino, ci dispiace dirtelo, ma abbiamo fatto la risonanza ed è subentrata un’altra cosa, si vedono delle macchie al cervello’. Dopo due giorni, tumore al cervello” la rivelazione drammatica di Lino Banfi in una intervista concessa a Silvia Toffanin a Domenica In.

“Lei continuava a ripetere che stava bene ed io potevo solo rispondere che i giornalisti erano fatti così e che lei stava bene”, ricorda Banfi. Il dolore non lo lascia mai solo da quando se ne è andata, perché lui senza il suo angelo proprio non riesce a stare. “Quando arriva la sera viene il difficile”, aveva confidato in una delle tante interviste strappalacrime rilasciate dopo la sua scomparsa.

Da tempo la malattia Lucia Zagaria si era fatta sempre più cattiva, ma in famiglia nessuno si è mai abbattuto e ognuno ha cercato di farsi forza con l’altro per stare vicini alla moglie inseparabile di Lino Banfi. “È incredibile come mamma che è sempre stata un po’ nascosta, dietro le quinte, adesso sia così protagonista”, ha detto Rosanna dopo la scomparsa della madre.

Lino Banfi, dal canto suo, fatica ancora oggi a trattenere la commozione quando parla di sua moglie e della malattia Lucia Zagaria. “Abbiamo avuto l’esempio di molte coppie, compresa quella di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, che non hanno resistito a lungo lontani”, le sue parole.

