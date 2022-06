Lucia Zagaria, moglie Lino Banfi e la malattia/ “La seguono i medici migliori…”

Lucia Zagaria, moglie Lino Banfi: il successo del marito e la malattia

Lucia Zagaria è la donna che, da tutta la vita, è accanto a Lino Banfi. Un amore, quello tra tra Lucia e Pasquale Zagaria nato quando entrambi erano giovanissimi e che, nel corso del tempo, ha affrontato superato anche i problemi legati al lavoro dell’attore. Insieme da più di 60 anni, Lucia ha avuto molta fiducia nelle capacità artistiche di Lino. Cosa che, invece, non aveva inizialmente la sua famiglia come ha raccontato lo stesso Lino in un’intervista rilasciata nel 2016 al portale “La fede quotidiana“. ” Io volevo fare l’ attore, avevo sempre nella testa questa idea, che in quel momento era una follia. Gli attori facevano la fame se non sfondavano, il rischio dunque era elevato. La mia famiglia era contraria e a casa mi dicevano: cambia idea, ti portiamo da Padre Pio per meditare e riconsiderare la tua condotta. Insomma, il frate , poveretto, era divenuto per me una specie di minaccia e incubo, ovviamente dopo ho cambiato idea”, ha raccontato Banfi.

Con il sostegno di Lucia ha così cercato fortuna a Roma dove, attualmente, tutta la famiglia vive ancora. Lucia, mentre il marito lavorava diventando uno degli attori più amati in Italia, si è dedicata alla famiglia. Nel momento, poi, in cui la coppia avrebbe potuto godersi più serenamente la vita è arrivata la malattia. «La seguono i medici migliori: le sto provando tutte», ha dichiarato in un’intervista l’attore.

Lucia Zagaria e Lino Banfi, storia di un grande amore

Da 60 anni, Lucia Zagaria e Lino Banfi, ancora oggi festeggiano il loro infinito amore. Nel corso della loro vita, hanno dovuto andare incontro a conseguenze della sua malattia: l’Alzheimer. Si sono innamorati a Canosa, in Puglia, e il loro amore dura da quando erano ragazzi. Lei parrucchiera e lui attore, inizialmente senza una lira, trascorrono comunque una vita felice fin quando Lucia Zagaria convince Lino Banfi a farsi avanti nella carriera televisiva come attore professionista.

La malattia di Lucia Zagaria oggi ha fatto passare un brutto periodo ai due innamorati. Lino Banfi è stato sempre un sostegno per lei, tanto che lui, quando un giorno lei gli ha chiesto come avrebbe fatto se la sua malattia non la rendeva la stessa persona riconoscibile, lui ha risposto: “ci presenteremo di nuovo”. Il loro percorso è la testimonianza del vero amore. Il 1° marzo 2022 hanno felicemente festeggiato 60 anni di matrimonio. Lino Banfi ha espressamente detto che è stato l’amore a salvarli. Lucia Zagaria oggi sta meglio, la moglie di Lino Banfi malata, neppure l’Alzheimer li ha fatti separare: un amore passionale e vero.

