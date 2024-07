Chi è Lucia Zagaria, com’è morta la moglie di Lino Banfi: la malattia/ “Aiutatemi a sognarla…”

Lino Banfi vive da protagonista le trame cinematografiche; dalle più irriverenti a quelle dense di romanticismo. Su quest’ultimo aspetto, la storia d’amore che ha vissuto in prima persona sembra essere quasi uscita proprio da una pellicola. L’attore ha vissuto un’intera vita al fianco della compianta moglie Lucia Zagaria; sessant’anni d’amore in cui hanno condiviso gioie, dolori, soddisfazioni per un sodalizio che, tristemente, è stato spezzato dalla morte dello scorso anno dopo il calvario della malattia.

Lucia Zagaria – moglie di Lino Banfi è venuta a mancare a febbraio del 2023 dopo aver vissuto gli ultimi anni alle prese con una malattia degenerativa: l’Alzheimer. “Lucia mi chiede come farò quando non riuscirà più a riconoscermi e io le dico che allora ci presenteremo di nuovo”. Parlava così l’attore – come riporta Il Gazzettino – senza nascondere le lacrime parlando della malattia severa che attanagliava sua moglie Lucia Zagaria.

Il degenerare della malattia è stato fatale per la moglie di Lino Banfi – Lucia Zagaria – un dolore difficile da immaginare considerando quanto tempo hanno condiviso; una soglia difficile da immaginare al netto di quanto abbiano potuto vivere e condividere in oltre sessant’anni. Lei è sempre stata molto discreta, lontana dalle luci della ribalta nonostante la notorietà del marito; il suo unico monito era dunque l’amore per la famiglia, impreziosita nel tempo dalla nascita dei figli Rosanna e Walter.

“Aiutatemi a sognarla, sono trascorsi sei mesi dalla sua morte e ancora non ci riesco”, sono queste le parole struggenti di Lino Banfi intervistato dal Corriere della Sera alcuni mesi dopo la scomparsa di sua moglie Lucia Zagaria. Un appello che tocca le corde più emotive e che rappresenta l’immenso amore che l’attore provava per la sua dolce metà.











