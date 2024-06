Lucia Zagaria, mamma Rosanna Banfi/ La malattia: “se n’è andata col sorriso sulle labbra”

E’ morta all’età di 85 anni Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi e la mamma di Rosanna Banfi. Proprio la figlia ha annunciato via social la scomparsa dell’amata mamma con una foto in bianco e nero della donna intenta a mangiare un gelato con una breve didascalia che ha commosso tutti: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. Lucia Lagrasta, in Zagaria, è stata per la compagna di vita del celebre attore e comico italiano: i due si sono conosciuti giovanissimi e dopo dieci anni di fidanzamento sono scappati dalla loro terra, la Puglia, per celebrare un matrimonio lungo e bellissimo che li ha resi genitori di due splendidi figli: Walter, il primogenito, e poi della figlia femmina Rosanna.

Lucia Zagaria e Lino si sono amati per più di 60 anni e insieme hanno vissuto momenti indimenticabili che nemmeno la morte potrà mai scalfire. La sua morte ha lasciato un vuoto senza fine nella vita dell’attore che, ospite di Verissimo, ha ricordato con parole di grande amore la compagna: “nonostante io sia molto cattolico, in quei giorni ho pregato Dio di farla morire. Lucia se n’è andata col sorriso sulle labbra. Non era più cosciente, ma non soffriva più”.

Lucia Zagaria e la malattia: la moglie di Lino Banfi soffriva di alzheimer

La vita di Lucia Zagaria è stata felice e piena di amore e di grandi soddisfazioni che ha vissuto accanto al marito e compagno di vita Lino Banfi con cui ha vissuto per più di 70 anni, ma negli ultimi anni scoperto di soffrire di alzheimer, una malattia che l’attore e comico non accettava per le conseguenze che ha avuto sulla mente e il corpo della moglie.

“Non accetto che mia moglie non stia bene, la cosa che mi fa rabbia è che, dopo anni di sacrifici, avrei voluto trascorrere serenamente la vita insieme a lei” – ha dichiarato Lino Banfi che parlando della grave malattia degenerativa si è anche commosso quando ha ricordato – “Lucia mi chiede come farò quando non riuscirà più a riconoscermi. E io le dico che allora ci presenteremo di nuovo”.

