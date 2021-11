Lucia Zagaria, moglie Lino Banfi/ “La malattia? Non ci stiamo godendo questi anni”

Lucia Zagaria e Lino Banfi e il rapporto con la malattia…

Lucia Zagaria è la moglie di Lino Banfi, il celebre attore e comico pugliese. Purtroppo da diversi anni la donna si è ammalata di Alzheimer, una malattia che causa la perdita di memoria e di altre abilità intellettuali talmente grave da interferire con la vita quotidiana. Proprio l’attore negli studi di Verissimo ha parlato dell’amore che lo lega da 60 anni alla sua amata Lucia: “il 1° marzo 2022 festeggeremo 60 anni di matrimonio e questo percorso è stato molto bello. Dicono che si chiamano nozze di diamante… Ma in questi giorni lei mi fa delle domande: perché non troviamo un sistema per morire insieme? Perché se muori prima tu, io non ce la faccio. Abbiamo avuto l’esempio di molte coppie, compresa quella di Mondaini e Vianello, che non hanno resistito molto lontani…”.

Il nonno più amato d’Italia ha poi lasciato un consiglio a tutte quelle coppie unite da tempo: “l’amore è quello che ci ha cementato. Quando questa canaglia di Coronavirus ci lascerà per sempre e potremo abbracciarci, non dovremo perdere tempo”.

Lucia Zagaria e Lino Banfi: 60 anni d’amore e matrimonio

Purtroppo la malattia di Lucia Zagaria ha impedito alla coppia di vivere al 100% questi ultimi anni come ha rivelato Lino Banfi: “non ci stiamo affatto godendo questi ultimi anni insieme. Abbiamo fatto pochi viaggi all’estero, anche perché io lavoravo tanto”. Nonostante tutto però l’attore cerca sempre di trovare in una situazione così complicata e difficile il lato positivo: “a volte mi chiede come farò quando lei non riuscirà più a riconoscermi. Io, per tranquillizzarla, le dico che è semplice: ci ripresenteremo un’altra volta”.

La malattia non ha mai scalfito o cambiato il loro amore come ha raccontato l’attore all’amica Mara Venier: “Lucia ha sempre fatto un po’ più di confusione e mi dice ‘oddio dobbiamo morire tutti? Io voglio talmente bene a questa donna che le ho detto ‘Lucia, guarda, la maggior parte della gente che muore sono uomini quindi non ti preoccupare, alle donne tocca dopo a voi”. Del resto la moglie Lucia è stata fondamentale nella sua carriera di attore quando gli disse: “non mi va di avere accanto un marito triste con un lavoro che non vuole fare. Continua il tuo percorso d’artista! Non è stato facile sentirselo dire da una donna che aveva passato tutto quel che aveva passato”.

