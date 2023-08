Luciana Littizzetto: “Chiesi a Maria De Filippi di aiutarmi con l’affido”/ “Sabrina Ferilli? Romanità pura…”

Luciana Littizzetto e il prossimo esordio a Tu Si Que Vales: “Riesco a vedere le emozioni…”

La ripresa autunnale dei palinsesti televisivi, soprattutto sponda Mediaset, presenterà ai telespettatori tante novità. Una su tutte, l’ingresso al tavolo dei giudizi di Tu Si Que Vales di Luciana Littizzetto. La comica, dopo l’addio alla Rai, torna dunque al fianco di Maria De Filippi con la quale da anni vive uno splendido rapporto di amicizia. In una recente intervista rilasciata al settimanale Gente – come riporta Isa e Chia – l’ex volto di Che tempo che fa ha avuto modo di parlare sia della nuova esperienza che del rapporto con la conduttrice.

“Il bello di Tu Si Que Vales? La prima cosa è che abbiamo i concorrenti a tre metri da noi. Riesco a vedere le emozioni, le palpebre che ballano, i polsi che tramano, tutto. E’ normale avere paura quando ti devi esibire davanti a cinque pirla come noi”. Queste le parole di Luciana Littizzetto, riferite alla prossima esperienza come giurata a Tu SI Que Vales.

Proseguendo nell’intervista rilasciata a Gente, Luciana Littizzetto ha anche argomentato su come sia nato il rapporto di amicizia con Maria De Filippi. “Maria mi chiamò moltissimi anni fa a fare C’è posta per te; in quel periodo lei aveva cominciato con l’affido del figlio Gabriele e le chiesi di spiegarmi come si organizzava”. La Littizzetto ha dunque spiegato: “Anche io volevo farlo ma temevo che essere una persona nota non fosse una buona cosa per i bambini che poi ho avuto in affido. Lei ovviamente mi ha detto: ‘Ma sei cretina!’, e poi: ‘Tu sei tu, fai quello che puoi e quello che sei’ “.

Sempre nella chiacchierata con il settimanale Gente – riportata da Isa e Chia – Luciana Littizzetto ha parlato anche del simpatico rapporto tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, anche lei nel cast di Tu Si Que Vales. “Il suo grande talento è quello di provocare Sabrina, la quale si inca*za come un puma… Fa schiattare dal ridere, ha questa romanità pura. Lei non ti saluta, apre la porta del camerino ed emette il classico suono romano ‘Ao’, che vuol dire che è pronta per la comunicazione”.











