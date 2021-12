Luciana Littizzetto sbaglia numero di Maria De Filippi per gli auguri in diretta/ Gaffe a Che tempo che fa

Siparietto esilarante accaduto ieri sera durante la puntata di Che Tempo che Fa, noto programma in diretta su Rai Tre condotto da Fabio Fazio. Il presentatore, assieme alla spalla, Luciana Littizzetto, hanno voluto fare gli auguri in diretta televisiva a Maria De Filippi, che proprio nella giornata di ieri compiva sessant’anni. Peccato però che il numero fatto con il telefonino dai due, sia errato. Come ha fatto notare TvBlog.it, l’idea è stata decisamente apprezzato visto che in pochi, ieri, hanno festeggiato Maria De Filippi al di là di un saluto di Mara Venier durante Domenica In, e un videomessaggio di Verissimo da parte dell’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi.

Ecco che quindi Che Tempo che fa ha voluto omaggiare la storica conduttrice del Biscione, ma il tutto si è rivelato un buco nell’acqua. Luciana Littizzetto aveva già le rose bianche in mano, ed è rimasta alla fine così, ovviamente dopo la delusione dal non poter fare gli auguri in diretta televisiva ad una delle regine del piccolo schermo. La Littizzetto, dopo la telefonata sbagliata, si è rivolta alle telecamere dicendo: “Questi fiori sono per te Mary. Tutti noi di Che tempo che fa ti facciamo tanti auguri. Altri sessanta di questi giorni. Ti vogliamo tanti bene Mary. Ciao!”, che poi aggiunge, riferendosi al numero di telefono: “Comunque il mio era giusto”, spiegando di avere ben 4 numeri di telefono della moglie di Maurizio Costanzo in rubrica, e probabilmente l’ultimo è stato cambiato di recente.

AUGURI A MARIA DE FILIPPI DA PARTE DI LUCIANA LITTIZZETTO: “MA COME HA SBAGLIATO NUMERO?!”

Durante il tentativo di fare gli auguri alla conduttrice di Amici non è partito il classico “motivetto” ‘il numero da lei chiamato è inesistente’, in quanto il numero era esistente e attivo. Dopo qualche squillo, infatti, qualcuno all’altra capo del telefono ha risposto, svelando appunto di non essere ovviamente Maria De Filippi. “Non sono Maria”, ha spiegato l’uomo che ha ricevuto la chiamata, “Ha sbagliato numero”, e la Littizzetto ha replicato, dopo aver messo giù: “Ma come ha sbagliato numero? Questo è uno scherzo, qualcuno che mi fa uno scherzo”. Grandi risate in studio, che gag!

“Ha sbagliato numero!”@lucianinalitti prova a fare gli auguri in diretta a Maria De Filippi a #CTCF 😂 pic.twitter.com/8bId0dKNWb — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December 5, 2021





