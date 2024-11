Luciano Cannito, ex fidanzato Rossella Brescia: l’amore finito dopo tantissimi anni

Dagli anni ’10 del 2000 fino al 2024, Rossella Brescia è stata legata a Luciano Cannito, suo ex fidanzato. I due si sono uniti dopo che la ballerina si è separata dal suo ex marito, Roberto Cenci. L’amore con il coreografo Luciano è durato molti anni ma è terminato senza una vera e propria ragione. “Con il tempo ho capito che bisogna rispettare la sincerità dei sentimenti che per lui erano cambiati. Non c’è una terza persona. Lui continua a dirmi che mi amerà per tutta la vita, ma in modo diverso, come una sorella” ha raccontato con malinconia l’attrice e conduttrice, parlandone con Silvia Toffanin a Verissimo. Enorme il dispiacere per Rossella, che ha raccontato che avrebbe fatto di tutto pur di salvare la relazione, portata avanti per tantissimi anni.

“Mi sono dovuta rassegnare. Se non è felice con me, devo lasciarlo libero di essere felice altrove” ha rivelato ancora la Brescia. I due hanno avuto una relazione molto lunga ma, secondo la conduttrice, ci sono stati degli errori che hanno portato la loro storia a terminare, come quello di evitare sempre il conflitto. “Eravamo molto complici, ci capivamo con gli occhi, c’era molto rispetto, ma è mancato il conflitto sano. Ci siamo allontanati”.

Rossella Brescia, oggi 53enne, è stata legata a Luciano Cannito per tantissimi anni. I due si sono amati profondamente tanto da considerarsi come marito e moglie, pur non essendo sposati formalmente. Il motivo che ha portato la relazione a terminare non sono mai stati dichiarati con certezza: la conduttrice ha fatto capire che da parte del compagno non c’era più quel sentimento forte di prima ma nonostante questo, resta il bene. Dopo la grande sofferenza, Rossella sta provando a superare il dolore, ricominciando con la sua vita.