Rosella Brescia confessa a Verissimo: “Avrei fatto di tutto per salvare la relazione”

Si è lasciata andare ad una lunga confessione Rossella Brescia sul perché è finita con Luciano Cannito. Anche sofferente a provata per la separazione la ballerina e showgirl ha confessato di non aver ancora metabolizzato la fine della loro storia d’amore, di non aver capito bene i motivi e che è stata una scelta del coreografo da lei, suo malgrado dovuta accettare. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, però, Rossella Brescia ha voluto chiarire: “Per quanto mi riguarda quest’amore è finito senza “una ragione né un motivo” come canta Riccardo Cocciante. Ma con il tempo ho capito che bisogna rispettare la sincerità dei sentimenti che per lui erano cambiati. Non c’è una terza persona. Lui continua a dirmi che mi amerà per tutta la vita, ma in modo diverso, come una sorella”

Lino Giuliano squalificato dal Grande Fratello 2024? Spoiler di Silvia Toffanin/ "Lunedì sapremo la decisione

Rossella Brescia ospite a Verissimo ha poi confessato che avrebbe fatto di tutto per salvare la sua relazione ma che alla fine si è dovuta rassegnare alla scelta di Luciano Cannito. “Non credevo che ci succedesse qualcosa del genere. Sono una combattente, avrei fatto di tutto per salvare questa storia, ma mi sono dovuta rassegnare. Se non è felice con me, devo lasciarlo libero di essere felice altrove”. La conduttrice 53enne, ripensando agli errori fatti, ha poi concluso: “Forse abbiamo sbagliato a evitare il conflitto. Eravamo molto complici, ci capivamo con gli occhi, c’era molto rispetto, ma è mancato il conflitto sano. Ci siamo allontanati.”

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi pronti a matrimonio? "È lei la donna che sposerò"/ Rivelazione a Verissimo

Verissimo, il dolore di Rossella Brescia: “Mio padre non sta bene”

È un periodo difficile per Rossella Brescia non solo per la separazione dopo più di vent’anni di relazione da Luciano Cannito ma anche perché suo padre non sta bene. “Mio padre non sta bene, anche per questo è un periodo difficile. Ha l’Alzheimer“ ha premesso la ballerina che poi ha confessato: “È nella fase ultima di questa terribile malattia. Ti toglie la dignità. Se sapesse che gli faccio la barba e lo curo nell’intimo vorrebbe morire e questo mi lacera il cuore. Non mi riconosce più, mi basterebbe 10 secondi. Non mi dice nulla, mi guarda e basta. Mi strazia il cuore.”