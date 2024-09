Rossella Brescia e Luciano Cannito perché si sono lasciati? Lei rompe il silenzio: “Non l’ho deciso io”

E’ finita la storia d’amore tra Rossella Brescia e Luciano Cannito. La ballerina e conduttrice televisiva e il coreografo e regista si sono detti addio dopo una lunga relazione durata 20 anni. Da tempo circolavano voci di una presunta crisi di coppia, mai confermata né tantomeno smentita dai diretti interessati fino alla scelta di Rossella Brescia di prendere una posizione. Durante l’estate è stata la showgirl a confermare la fine della relazione con il compagno Luciano Cannito. “E’ finita una storia che durava da vent’anni” – ha detto la showgirl fortemente provata dalla cosa dalle pagine de Il Corriere della Sera.

Un grande dolore per la cinquantaduenne ballerina, attrice e conduttrice che ha raccontato anche il preciso momento in cui si è resa conto di quando è finita con il compagno: “è successo mentre giravo Jastimari di Riccardo Cannella, con Fabio Troiano e Francesco Foti. Anche lì, mi è piaciuto mettere il mio dolore al servizio del mio lavoro. Non l’ho deciso io. Per me è stato uno choc”.

Rossella Brescia e il dolore per la separazione dall’ex compagno Luciano Cannito: “Se non sai perché è più dura”

Rossella Brescia e Luciano Cannito perché si sono lasciati e si sono detti addio dopo 20 anni d’amore. Una storia intensa e complice quella nata tra i due che si sono conosciuti proprio dietro le quinte. Un sentimento talmente grande da considerarsi a tutti gli effetti marito e moglie pur non essendosi mai sposati. “E’ come se lo fossimo” – ha confessato la ballerina e conduttrice radio-televisiva che non ha nascosto il suo dolore per essere stata lasciata. La Brescia ha poi aggiunto: “se ce l’ha fatta Jennifer Aniston dopo che Brad Pitt l’ha lasciata, ce la posso fare pure io”.

Ma la domanda rimane Rossella Bresca e Luciano Cannito perché si sono lasciati? Non sono chiari i motivi che hanno spinto Luciano Cannito a lasciare la compagna che ancora oggi non se ne fa una ragione: “se non sai perché succede è più dura”. Chissà che nelle prossime settimana il coreografo e regista non decida di rompere il silenzio rivelando il motivo che l’ha spinto a lasciare la compagna di una vita.