Luciano ed Emanuela, genitori Edoardo e Guendalina Tavassi/ “Separarci? Cattiveria”

Luciano ed Emanuela, chi sono i genitori di Guendalina Tavassi

Luciano ed Emanuela sono i genitori di Edoardo e Guendalina Tavassi. Tra i due è Emanuela Fuin ad essere “famosa” al grande pubblico, visto che in passato la donna ha lavorato a diversi programmi di successo. Qualche esempio? Uno su tutti è “Indietro Tutta”, programma cult di Renzo Arbore e Nino Frassica che segnato la storia del varietà e della televisione italiana. Non solo, la donna ha anche lavorato ad altri programmi televisivi come “L’araba fenice” su Italia Uno e ad una edizione di fine anni ’80 di “Fantastico” condotto da Enrico Montesano e Anna Oxa.

Ma non finisce qui, visto che la mamma di Edoardo e Guendalina Tavassi ha lavorato anche come attrice partecipando alle fiction “Commesse”, mentre al cinema ha recitato nei film Palla al Centro, diretto da Federico Moccia, Un tassinaro a New York, Belli Freschi e La più bella del reame, ispirata alle memorie di Marina Ripa di Meana. L’attrice e conduttrice è stata legata per diversi anni a Luciano Tavassi, dal cui amore sono nati i figli Edoardo e Guendalina.

Edoardo e Guendalina Tavassi separati dopo il divorzio dei genitori

La storia d’amore tra Emanuela Fuin e Luciano Tavassi è naufragata poco dopo la nascita dei figli Guendalina ed Edoardo Tavassi. Con il divorzio però i due fratelli sono stati separati vivendo un trauma che ancora oggi non hanno superato del tutto. Proprio Edoardo Tavassi durante l’esperienza a L’Isola dei Famosi ha raccontato con le lacrime agli occhi quanto successo: “separarci è stata una cattiveria che non riesco a capire, siamo andati di mezzo per alcuni errori dei nostri genitori. È stato una schifezza che un giudice facesse scegliere a due bambini con chi stare”.

Anche Guendalina Tavassi ha vissuto molto male la cosa raccontando: “mi mancava mio fratello quando mi sentivo sola e nessuno mi capiva. Ho scelto di vivere con il mio papà, ma Edoardo è sempre stato il mio punto di riferimento e non averlo era brutto. Ci hanno diviso da molto piccoli, mi sono ricordata quando ci separavano. E’ stato un periodo orribile”. Un trauma che Edoardo non augura a nessuno: “non auguro la mia adolescenza a nessuno. Il giudice della separazione fece decidere a noi, così ci separarono. Per lei mi butterei nel fuoco. E’ stata una schifezza che un giudice decidesse di dividere due bambini”.











