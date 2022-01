Luciano Genovesi, chi è il finalista The Voice Senior 2022/ Look anni ’80, Clementino scommette su di lui!

Look anni ’80, riservatezza e colpi di genio: ecco chi è Luciano Genovesi

Venerdì 21 gennaio alle 21.30 su Rai 1 è in programma la finalissima di “The Voice Senior 2022“. Uno dei componenti del team Clementino arrivato all’atto finale è Luciano Genovesi. Fin dalla sua prima esibizione ha convinto i giudici Clementino, Loredana Bertè, Orietta Berti e Gigi D’Alessio, con il rapper di Nola subito abile a inserirlo in squadra. Il suo aspetto ricorda quello dei cantanti degli anni 80. La sua voce non è sicuramente inferiore alle aspettative del pubblico. Fin dalle prime note delle sue esibizioni, Luciano Genovesi è riuscito a distinguersi dalla massa di concorrenti. Sulla tua vita privata non si conoscono molti elementi, in quanto l’uomo è parecchio riservato e non ama divulgare la sua intimità. In diverse occasioni, il concorrente di The Voice Senior ha mostrato il suo talento ma sicuramente i telespettatori ricorderanno volentieri l’esibizione de “L’isola che non c’è” di Edoardo Bennato, sua autentica perla in questo percorso.

The Voice Senior 2021-2022, finale/ Diretta e vincitore: Riccardo Cocciante ospite

Il percorso di Luciano Genovesi all’interno di The Voice Senior 2022

Dopo il grande spettacolo della semifinale di The Voice Senior 2022, andata in onda lo scorso venerdì 14 gennaio, tutto è ormai pronto per il gran finale con i giudici che hanno definito i loro team di punta. Tra i concorrenti dell’ultima serata ha nuovamente colpito Luciano Genovesi, protagonista di un percorso netto e deciso che gli è valso la finale prevista per il 21 gennaio. L’artista fa parte del team di Clementino, scelto in occasione della terza serata dedicata alle Blind Audition di The Voice Senior 2022. In quell’occasione si è cimentato nel brano Easy, stupendo pubblico e giudici con una perfetta esecuzione sia dal punto di vista vocale che interpretativo. La profondità e lo spessore artistico di Luciano sono venuti fuori in maniera ancora più evidente in occasione dei Knock Out dove con una pregevole esecuzione di L’isola che non c’è, del grande Edoardo Bennato, ha convinto il suo giudice a concedergli un posto tra i 3 che avranno l’onore di giocarsi la vittoria finale. La singolarità di Bennato è certamente difficile da reggere, motivo in più per apprezzare la prestazione di Luciano Genovesi che ha affrontato il brano del cantautore con una maestria invidiabile, colpendo nel segno.

Loredana Bertè, gli amori/ Da Roberto Berger a Adriano Panatta, da Bjorn Borg a Lavezzi

La sicurezza canora e la vena interpretativa sono tratti che hanno fatto breccia nel cuore degli spettatori fin dalle prime note intonate sul palco del talent, come dimostrato dai tantissimi commenti positivi in favore dell’artista. Anche i giudici hanno notato le peculiarità dell’artista, commentando con grandi elogi le esecuzioni canore dell’artista. In particolare proprio Clementino si è dimostrato tra i più convinti del percorso di Luciano Genovesi e della concreta possibilità di emergere in finale. L’ultima esibizione impeccabile ha permesso al cantante di guadagnare ulteriori consensi sopratutto sui vari canali social. Crescono infatti non solo i fan sfegatati ma anche i commenti positivi. Viste le premesse Luciano Genovesi sarà sicuramente tra le personalità più attese per il gran finale previsto per venerdì 21 gennaio.

Donata Brischetto, chi è il finalista The Voice Senior 2022/ Siciliana di Giarre, rimpianto di Gigi D'Alessio

The Voice Senior 2022: Luciano Genovesi canta “L’isola che non c’è” di Edoardo Bennato





© RIPRODUZIONE RISERVATA