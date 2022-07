Luciano Giannelli fuori da Uomini e Donne, cosa è successo?/ Problemi di salute…

Luciano Giannelli escluso dalla prossima edizione di Uomini e Donne, l’indiscrezione

Luciano Giannelli non sarà più nel parterre di Uomini e Donne Over. Secondo il sito Fidelityhouse.eu la partecipazione del cavaliere sarebbe in bilico a causa delle sue condizioni di salute. Sul sito si legge che la prossima edizione di Uomini e Donne potrebbe fare a meno di Luciano Giannelli. Il noto cavaliere ha saputo intrattenere e divertire il pubblico grazie alle sue doti da ballerino. Luciano Giannelli sarebbe pronto però a dire addio al programma. L’indiscrezione ha gettato nello sconforto i fan del dating show che si sono molto affezionati al signore che balla in modo scatenato ogni volta che parte la musica.

Il signor Giannelli si era fatto notare per aver partecipato a C’è posta per te. In questa circostanza si fece notare per la sua simpatia. Maria De Filippo lo aveva allora convinto a partecipare a Uomini e Donne Over e Luciano non se l’era fatto ripetere due volte. Ora però il cavaliere sarà costretto a rinunciare per motivi di salute. Si dice infatti che la redazione e Maria De Filippi sarebbero preoccupati per il suo stato di salute e per questo motivo non se la sentirebbero di richiamarlo in studio: “Ad impedirgli di partecipare nuovamente al programma sono i suoi problemi di salute, che preoccupano molto sia la redazione che la stessa De Filippi…”.

Luciano Giannelli e i gravi problemi di salute: “Maria De Filippi preoccupata…”

Luciano Giannelli soffrirebbe di gravi problemi di salute. Non si conoscono ulteriori dettagli ma sembra che la scoperta sia avvenuta di recente. La redazione di Uomini e Donne è dispiaciuta ma comprende la delicata situazione. Per questo motivo avrebbe deciso di non richiamare in studio per la prossima edizione Luciano Giannelli. Già nella scorsa edizione, Maria De Filippi, temendo che si sentisse male, gli chiedeva premurosamente di sedersi e di non affaticarsi troppo. Luciano si è distinto tra i cavalieri per le sue doti da ballerino. Per questo la conduttrice ha organizzato per lui una sorpresa, invitando in studio le due professioniste di Amici Francesca Tocca ed Elena d’Amario.

Nel programma, Luciano ha suscitato l’interesse dalla signora Giovanna, una dama del trono over, che ha dichiarato di voler approfondire la sua conoscenza. Per quanto riguarda, invece, la situazione degli altri volti noti del programma, ad essere riconfermati saranno Armando Incarnato, Gemma Galgani ed Ida Platano. Punto interrogativo per il cavaliere tarantino Riccardo Guarnieri ed il napoletano Biagio Di Maro.











