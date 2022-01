Luciano Gianelli da C’è posta a Uomini e Donne, chi è/ Promessa di Maria dopo rifiuto

Luciano Gianelli approda a Uomini e Donne

Luciano Gianelli è pronto ad approdare a Uomini e Donne nel panni di cavaliere del trono over. L’uomo è stato uno dei protagonisti della seconda puntata di C’è posta per te, lo show del sabato sera di Maria De Filippi. Il pensionato di Rovato, in provincia di Brescia, aveva scritto al programma record d’ascolti per incontrare uno dei suoi primi amori risalente a ben 60 anni fa. In quell’occasione un giovanissimo Luciano incontrò davanti alla chiesa di Berlingo una splendida ragazza che lo fece capitolare. Era il 1958 e tra il giovane e la dolce fanciulla scoccò il classico colpo di fulmine. Un amore a prima vista sin dal primo incontro durante il quale, come raccontò poi l’uomo, riuscì perfino a strapparle un bacio.

Quel ricordo in Luciano è rimasto indelebile ma purtroppo il secondo incontro con Agnese – questo il nome della giovane di cui si innamorò – sessanta anni dopo non ha avuto lo stesso risultato. Oggi la donna vive a Vallio Terme e pur accettando l’invito di Maria De Filippi, una volta trovatasi davanti all’uomo non ha avuto alcun ricordo del magico incontro evocato in precedenza dall’anziano.

Il rifiuto di Agnese a C’è posta per te

Luciano Gianelli ha così incassato senza grossi drammi il “rifiuto” della donna, che non ha neppure voluto aprire la busta per un saluto, ma in compenso si è ritrovato in tasca un invito da parte di Maria De Filippi che lo ha ufficialmente fatto approdare nel cast di Uomini e Donne, di cui da oggi farà parte del parterre dei cavalieri. “Me lo aspettavo”, ha commentato Luciano dopo il rifiuto di Agnese, ma prima di lasciare lo studio, non senza deliziarci con un suo balletto, ha accettato di buon grado l’invito della conduttrice.

Una delle sue grandi passioni è proprio rappresentata dal ballo, e chissà se nello studio di Uomini e Donne troverà una dama con la quale potersi esibire in uno dei tanti spazi dedicati alla danza. L’uomo oltre ad aver conquistato Maria De Filippi – che ha mantenuto la promessa – ha coinvolto anche il pubblico di spettatori che da oggi lo ritroverà nel programma pomeridiano di Canale 5 dove forse riuscirà definitivamente a dimenticare Agnese, lasciando andare per sempre quel sogno di gioventù.

