Luciano Punzo rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip?/ Il gesto che…

Luciano Punzo ha infranto il regolamento del GF Vip?

Luciano Punzo rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip. Il concorrente avrebbe infatti infranto il regolamento. Nella serata di ieri, si è tenuta una festa con tutti i concorrenti e Luciano Punzo è stato quello che più si è fatto notare dal pubblico tra travestimenti, imitazioni e balletti. Al termine della serata, Luciano ha deciso di rilassarsi un po’ in camera sua e si è acceso una sigaretta. Un gesto che ha destato perplessità su web in quanto è vero che ci sono molti fumatori nella casa ma è pur vero che il regolamento vieta che un concorrente possa fumare all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Probabilmente Luciano si è accorto che il suo gesto avrebbe potuto costargli un provvedimento e si è immediatamente precipitato in giardino.

Luciano Punzo da regolamento potrebbe ricevere presto un ammonimento o quantomeno un provvedimento. Nell’arco di questa edizione però la produzione del Grande Fratello Vip sembra aver tollerato questo comportamento in quanto lo stesso gesto era stato fatto da Daniele Dal Moro che aveva fumato la sigaretta elettronica in camera da letto. Quale decisione verrà presa su Luciano Punzo? Anche lui verrà graziato come è successo agli altri concorrenti?

Luciano Punzo e Patrizia Rossetti hanno fatto se**o?

Cosa è successo sotto le coperte tra Luciano Punzo e Patrizia Rossetti? Sabato notte i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno notato un avvicinamento sospetto tra i due che si sono scatenati insieme tutta la notte. Nella mattinata successiva, Edoardo Donnamaria ha fatto una rivelazione choc ai suoi compagni Edoardo Tavassi, Attilio Romita e Luca Salatino: “Ragazzi mi sa che Luciano ieri sera ha… con chi? Con Patrizia Rossetti!“. Attilio è intervenuto dicendo: “Sì ma Patrizia l’ha detto chiaro. Lei da questo punto di vista è bella perché quello che pensa lo dice. Non le frega proprio niente“.

Sui social sono in molti a pensare che Patrizia e Luciano abbiano trascorso una notte di passione anche a differenza di Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli manca il video dell’incontro. Rimangono per il momento solo supposizioni che potranno essere sciolte da Alfonso Signorini in puntata. E’ possibile anche che Patrizia Rossetti e Luciano Punzo abbiano deciso di fare uno scherzo agli altri vipponi facendogli credere di aver avuto un’intesa sessuale sotto le coperte. Al momento i due interessati non hanno detto nulla né ci sono video sui social che possano testimoniare quanto successo sotto le coperte.











