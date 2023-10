Luciano Spalletti: “Giusto pagare”/ Calcioscommesse: “Siamo vicini a Tonali e Zaniolo” (13 ottobre 2023)

LUCIANO SPALLETTI SUL CALCIOSCOMMESSE: “GIUSTO PAGARE, MA VICINI AI RAGAZZI”

L’esplosione del caso calcioscommesse e il blitz degli investigatori a Coverciano per Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo ha fatalmente distolto l’attenzione da Italia Malta, diventando il tema più caldo anche per il c.t. Luciano Spalletti, che ha parlato dal ritiro azzurro affrontando la questione: “E’ stata una notte difficile. C’è molta amarezza per quello che è successo”, ha spiegato a Sky Sport. Luciano Spalletti si è diviso tra la vicinanza ai calciatori e il rispetto per la giustizia: “Tutta la squadra è dispiaciuta e vicina a Zaniolo e Tonali. E lo sarà anche quando si spegneranno i riflettori. È giusto cercare di aiutarli a difendersi, poi la giustizia farà il suo percorso e se sono state commesse delle irregolarità è giusto pagare”.

Diretta/ Italia Polonia U20 (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (Under 20, 13 ottobre 2023)

Luciano Spalletti si ritrova nella posizione forse più delicata in relazione allo scandalo che sta facendo tremare il calcio italiano. Infatti Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo sarebbero stati giocatori importanti già tra Malta e Inghilterra, martedì prossimo a Wembley, mentre in prospettiva sarebbe stato prezioso anche Nicolò Fagioli, invece adesso per tutti loro il futuro è in bilico, per forza di cose anche in Azzurro. Spalletti ha commentato così: “Il presidente Gravina ha fatto chiarezza su tutto e anche il ministro Abodi ha parlato del rischio di cadere in queste tentazioni. Noi dobbiamo sforzarci di parlare a questi giovani e far conoscere loro queste insidie. Dobbiamo trovare il modo di metterli in guardia da quello che succede nel mondo”.

Risultati qualificazioni Europei 2024, classifiche/ Si gioca a Tallinn! Diretta gol (oggi 13 ottobre 2023)

LUCIANO SPALLETTI: “RESTIAMO FORTI, IO NON CERCO ALIBI”

Fondamentale quindi è l’aspetto educativo e culturale secondo Luciano Spalletti: “Dobbiamo spiegare, dobbiamo insegnare che noi personaggi dello sport abbiamo il dovere di riconoscere quello che ci è stato donato. Poi si può sempre sbagliare e l’importante è riuscire a rimediare per diventare sempre migliori”. Il c.t. ha poi aggiunto che la rinuncia a Tonali e Zaniolo per queste due partite delle qualificazioni europee è stata l’unica possibilità in circostanze simili: “La decisione della Federazione su Tonali e Zaniolo è corretta in base a quello che è successo. Non si possono portare due ragazzi sotto shock a giocare una partita così importante”.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: bene Spagna, colpo Turchia (12 ottobre)

Guai però a distrarsi, sottovalutare malta o invece pensare che queste assenze siano un colpo troppo duro per l’Italia; il messaggio di Luciano Spalletti è stato chiarissimo in tal senso: “Ora noi andiamo a giocare e rimaniamo una squadra fortissima. Perdiamo due campioni. Zaniolo pulito da alcuni vizi di campo è un giocatore straordinario. Tonali ha forza e continuità. Spero di rivederli il prima possibile”. Dal punto di vista strettamente sportivo, il caso calcioscommesse potrebbe d’altronde diventare un’occasione per chi dovrà sostituire gli assenti: “Chi giocherà al loro posto è altrettanto forte – ha terminato Spalletti -. Ho una potenzialità infinita. Io non cerco alibi. O vinco o sono a un livello inferiore di quello che merita l’Italia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA