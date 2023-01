Luciano Tavassi, chi è il padre di Edoardo Tavassi/ “Non ho nessun rancore per…”

Luciano Tavassi, chi è il padre di Edoardo Tavassi

Luciano Tavassi è il padre di Edoardo e Guuendalina Tavassi. Luciano, dopo aver fatto gli auguri di Natale al figlio attraverso un toccante videomessaggio, questa sera, potrebbe sorprenderlo con una lettera speciale. Come ha annunciato Alfonso Signorini nelle anticipazioni, nel corso della 29esima puntata del Grande Fratello Vip 2022, Edoardo Tavassi riceverà una lettera da una persona speciale: sarà proprio il padre? Edoardo è il primogenito di Luciano Tavassi che, da giovanissimo, ha sposato Emanuela Fuin con cui ha avuto Edoardo e Guendalina.

Emanuela Fuin, chi è la mamma Edoardo Tavassi/ "Stasera puntatona": torna al GF Vip?

Dopo la fine del matrimonio, Edoardo ha vissuto sempre con la madre mentre Guendalina con il padre. Una separazione che ha provocato molto dolore ad Edoardo che, oltre a dover accettare la separazione dei genitori, ha dovuto accettare anche la separazione dalla sorella. Da piccolo, dunque, Edoardo non ha vissuto quello che è il classico rapporto padre-figlio, ma oggi, tutto è cambiato e tra il signor Luciano ed Edoardo c’è un rapporto amichevole.

Tavassi e Giaele contro Attilio Romita al GF Vip: "Rosica, ha mille complessi"/ "Spara a zero per apparire"

Le parole di Edoardo sul padre Luciano Tavassi

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022, Edoardo Tavassi ha raccontato qualche dettaglio in più del suo rapporto con il padre Luciano svelando di non aver “vissuto la parte da piccolo, quello quando giocavo le partite di calcio e lui non c’era, quando facevo il giuramento all’esercito e lui non c’era. Ormai ho 37 anni e non lo posso più avere, ma se in futuro avrò dei figli non farò gli errori che ha fatto mio padre. Però è già perdonato”.

Oggi, però, Edoardo non può che ringraziare papà Luciano da cui, pare, aver ereditato anche la parte più simpatica del suo carattere: “Sappi che ti voglio bene papà, sono un giullare grazie a te, perché questo è quello che ho preso da te. Tutte le cose che sono successe in passato sono perdonate, non ho nessun rancore di nessun tipo, sono contento che stai facendo il padre dei miei fratellini in maniera esemplare. Si riparte da zero con me, io perdono sempre”.

GF Vip, Tavassi e Donnamaria irridono Oriana/ Bufera social: "Mi fanno ribrezzo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA