Lucio Ardenzi, ex marito Ornella Vanoni/ Lei: “ti ringrazio per nostro figlio”

Lucio Ardenzi è stato l’ex marito di Ornella Vanoni. Cinque anni d’amore tra i due suggellati anche dalla nascita di un figlio: Cristiano Ardenzi. E’ il 1960 quando una giovanissima Ornella Vanoni sposa l’impresario e talent scout a cui è stata legata fino al 1965. Un amore intenso e passionale quello nato tra i due che è stato mal visto dall’ex Giorgio Strehler come ha rivelato molti anni dopo proprio la raffinata interprete: “andò su tutte le furie: “Quel mercante!”. Giorgio era circondato da donne in adorazione; non si capacitava che una potesse dire di no. Ma io lo adoravo quando lui, un genio, era sul palco, a fare la Tempesta o Il gioco dei potenti. Nella vita lo amavo come si ama un uomo. E delle altre non me ne fregava niente”.

A parte tutto però il matrimonio con Lucio Ardenzi si esaurisce nel giro di pochi anni, visto che dopo cinque anni d’amore la coppia decide di separarsi. Tra i due però i rapporti sono rimasti sempre ottimi anche per il bene del figlio Cristiano.

Chi era Lucio Ardenzi, ex marito di Ornella Vanoni

Ma chi era Lucio Ardenzi, ex marito di Ornella Vanoni? Classe 1922, Lucio Ardenzi è nato il 14 agosto a Roma e si è fatto conoscere dal grande pubblico come cantante ed attore. Il grande successo arriva negli anni ’40 con la canzone “Ombretta” all’Eiar, accompagnato dall’Orchestra Angelini. Poco dopo si dedica alla scoperta di giovani talenti diventando impresario e talent scout portando alla luce artisti come Giorgio Albertazzi, Anna Proclemer, Paolo Stoppa e Rina Morelli. Non solo, Ardenzi si è fatto apprezzare anche in teatro in diverse opere: La figlia di Jorio, Requiem per una monaca, I sequestratori di Alctona, Beatrice Cenci, Il seduttore e Il sindaco del rione Sanità.

Il 2 luglio 2022 è morto a Roma. A ricordarlo la ex moglie Ornella Vanoni: “questa sera io farò lo spettacolo che devo fare e sarà uno spettacolo nello spettacolo, quello della vita, che dobbiamo recitare al nostro meglio finché abbiamo la forza di rappresentarlo. E poi c’è Cristiano, nostro figlio, del quale ti ringrazio”.

