Lucio Presta: “Amadeus? Le sue parole mi hanno ferito”/ “Beppe Caschetto più potente di me”

Lucio Presta è un nome conosciuto agli appassionati di tv: proprio l’agente e produttore televisivo, ospite al Festival della Tv di Dogliani, ha parlato sulle pagine del Corriere della Sera. La sua chiacchierata con il quotidiano è cominciata partendo proprio da Amadeus, reduce dal quarto festival di Sanremo di grande successo ma anche dall’addio alla Rai ma soprattutto dalla querelle con lo stesso agente. “Lo stimo tantissimo, ma ha fatto una cosa che non si fa nemmeno se una persona ti ha fatto veramente del male. Parole che mi hanno ferito, perché ne andava della mia onorabilità” ha spiegato il manager.

Per questo motivo l’agente ha deciso di parlare pubblicamente di certi comportamenti del conduttore e come sottolineato, nessuno lo ha smentito perché a suo dire avrebbe detto solamente la verità (in un’interista al Giornale). E Presta lo riconosce: “Noi calabresi abbiamo due difetti: siamo testardi e permalosi”. Tra i tanti temi toccati dal manager, anche quello della rivalità con Beppe Caschetto, che come lui gestisce tante star. “Lui è più potente di me”, spiega, per poi rivelare che in realtà tra i due c’è un rapporto d’amicizia.

Presta: “Barbara D’Urso? Tornerà il suo momento”

Tra gli aneddoti raccontati da Lucio Presta al Corriere della Sera, quello del cachet fatto pignorare a Heater Parisi: “ero il suo primo fan, ho vissuto a casa sua, c’era grande complicità”. Eppure, dopo il programma fatto insieme a Lorella Cuccarini, il rapporto tra i due si è incrinato e anche di molto: “Ha pubblicato una foto della mia ex moglie deceduta con una frase inaccettabile: me lo avevi sempre detto di non fidarmi di lui”. Da quel momento Presta ha intentato nei suoi confronti una causa per diffamazione successivamente vinta. Parlando di Barbara D’Urso, presta non ha dubbi: “Tra molto poco tempo tornerà il suo momento”. E sul suo ex assistito Stefano De Martino, invece, afferma: “Chi tradisce una volta, poi tradisce sempre”.











