Il conduttore italiano Amadeus, nome completo Amedeo Umberto Rita Sebastiani, sarà uno degli ospiti nella trasmissione sul Nove Che Tempo che Fa, programma che andrà in onda domenica 6 Ottobre 2024. Andiamo a conoscere meglio chi è il conduttore Amadeus, curiosità e aneddoti sulla sua vita e sulla sua carriera.

Amadeus nasce a Ravenna il 4 Settembre 1962 da Antonella e Corrado, quest’ultimo di origini siciliane. A 7 anni il ragazzo si trasferisci a Verona e seguendo le orme del padre – provetto cavaliere – ottiene la passione per l’equitazione. Successivamente inizia a lavorare prima nei bar e poi nelle discoteche dove inizia come Dj; viene notato da Claudio Cecchetto ed è l’inizio di una carriera che negli anni diventerà assolutamente straordinaria.

Ad inizio anni ’80 Amadeus lavora a Radio Verona e notato da Cecchetti dopo qualche tempo inizia a lavorare a Radio Deejay dove vi resta fino a 1994. Negli anni stringe una grandissima amicizia con Fiorello, grande amico nella vita e collega nel lavoro e con personaggi come Nicola Savino e Marco Baldini. Grande amico anche del cantante Jovanotti.

Curiosità sulla vita di Amadeus: dal Festival Bar alla svolta della sua vita all’L’Eredità

Il conduttore Amadeus potremmo definirlo quasi come il vino: più invecchia e più ottiene successo e i suoi risultati sono sempre più straordinari. Nel 1993 comincia la conduzione del Festivalbar e dal 1996 si trova a Buona Domenica con Lorella Cuccarini; con la showgirl condurrà anche altre trasmissioni con grande successo. Negli anni passa da Rai a Mediaset in più occasioni, nel 2002 debutta alla guida di L’Eredità che ottiene fin da subito grandissimi ascolti.

Dopo un ritorno a Mediaset e al Festivalbar Amadeus torna nuovamente alla Rai dove si fa notare come concorrente nella trasmissione Tale e Quale Show, da questo momento inizia la gloria con la conduzione di programma come L’Eredità, Stasera Tutto è possibile e dal 2020 viene designato come conduttore del Festival di Sanremo. Qui ha un successo inimmaginabile e Amadeus diventa il volto principale – tra Sanremo e Affari Tuoi – della Rai e della televisione italiana. Da pochi mesi Amadeus ha lasciato la Rai e ha firmato un mega contratto con il Nove.

Per quel che riguarda la vita privata Amadeus si è sposato nel 1993 con Marisa Di Martino dalla quale ha una figlia di nome Alice, nata nel 1997. In quell’occasione il testimone di nozze fu l’amico fraterno Fiorello. A L’Eredità conosce Giovanna Civitillo nel 2003 e se ne innamora, la loro relazione porta alla nascita di Josè Alberto, chiamato cosi in onore dell’allenatore Josè Mourinho, tra gli idoli del tecnico. Sposerà con rito civile la donna nel 2009.