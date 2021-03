Lucio Presta vs Dario Franceschini/ “Amici con il pubblico. Il problema era Sanremo?”

Non si è placata per Lucio Presta la rabbia per l’assenza di pubblico al Festival di Sanremo 2021. Anzi, si è riaccesa dopo aver visto la prima puntata del Serale di Amici 2021. Il noto agente ha evidenziato il fatto che lo studio di Maria De Filippi avesse il pubblico, con tutte le precauzioni anti contagio del caso (mascherine e pannelli di plexiglass tra un posto e l’altro). Quindi, è tornato ad attaccare il ministro della Cultura Dario Franceschini. Lo ha fatto con un tweet in cui pubblica un video in cui si vede proprio il pubblico nello studio di Amici 2021.

«Zona rossa in tutta Italia, Sanremo fatto totalmente senza pubblico, ministro Dario Franceschini cosa non ho capito di tutto ciò che sta accadendo. Felice per Amici ma ci aiuti a comprendere, il problema era Sanremo? O voleva far felice amici del teatro ai quali dato nulla?», ha scritto l’agente, tra gli altri, di Amadeus, su Twitter.

LUCIO PRESTA E LA POLEMICA SU SANREMO SENZA PUBBLICO

Già nelle ore successive alla messa in onda della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi erano scoppiate le polemiche per la presenza del pubblico. Qualcuno ha evidenziato una disparità di trattamento rispetto quanto accaduto a Sanremo. Il noto manager di vip e personaggi del mondo dello spettacolo, marito di Paola Perego, non se l’è presa con il programma di Canale 5 ma contro le scelte del governo. Lucio Presta non riesce, infatti, a capacitarsi del fatto che il Festival di Sanremo 2021 sia stato condotto senza pubblico. Quello dell’agente non è un pensiero isolato, ma è anzi molto condiviso.

Pur sapendo che si tratta di due trasmissioni diverse, che fanno capo a reti diverse, i telespettatori non si spiegano il motivo di tale disparità. Il Festival di Sanremo 2021 è andato in onda, come da tradizione, per più giorni consecutivi, quindi anche questo ha reso complessa l’organizzazione, ma la presa di posizione sul pubblico è stata netta.

Zona rossa in tutta Italia, sanremo fatto totalmente senza pubblico, ministro @dariofrance cosa non ho capito di tutto ciò che sta accadendo. Felice per #Amici ma ci aiuti a comprendere, il problema era Sanremo? O voleva far felice amici del teatro ai quali dato nulla? pic.twitter.com/At9VUahqVE — ellepi_one (@PrestaLucio) March 21, 2021





