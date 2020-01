PRIMO APPUNTAMENTO 4/ Haemon e Nicole usciranno insieme? (Puntata 28 gennaio 2020)

È partita la nuova puntata di Primo Appuntamento, con la solita cornice di emozioni che ci regaleranno i protagonisti in cerca del vero amore attraverso un incontro al buio. Il primo ad arrivare al ristorante è Haemon un 20enne già imprenditore e con la voglia di raggiungere ancora grandi obiettivi: “Il mio nome l’hanno inventato i miei genitori, un giorno che non sapevano che fare“. Insieme alla madre gestisce un’azienda e ora vuole trovare la ragazza giusta per fare il salto di qualità anche dal punto di vista sentimentale. La redazione di Real Time per lui ha scelto l’affascinante Nicole di 21 anni, occhi da gattona e carattere esplosivo. Si definisce una ragazza abbastanza forte e vedremo se saprà tenere testa a Haemon che ha le idee chiare su quello che vuole per il suo futuro. (agg. di Matteo Fantozzi)

Primo Appuntamento 4, streaming su Dplay: quali saranno le nuove coppie?

Stasera torna Primo Appuntamento 4 su Real Time in prima tv a partire dalle ore 21.15. Alla conduzione ritroveremo Flavio Montrucchio, ormai diventato padrone del reality show che cerca di trovare l’anima gemella a chi fa fatica a farlo da solo. Il programma è molto simpatico e mette di fronte a cena due persone che non si sono mai viste, accostandole per interessi, età e carattere. Le evoluzioni poi portano a dover prendere delle decisioni alle coppie, che eventualmente potranno continuare a frequentarsi anche dopo l’appuntamento. Tra frasi al miele e molte risate non sono mancati anche i battibecchi tra chi fin da subito non si è preso e ha fatto di tutto per farlo capire. Vedremo cosa ci riserverà la puntata di stasera quando sarà il momento per altre coppie di provare a vivere una serata da ricordare per sempre, quella in cui hanno trovato l’amore della loro vita. Il programma si potrà seguire anche in diretta streaming su dPlay cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Primo Appuntamento 4, dove eravamo rimasti?

Tutto pronto per la quarta puntata di “Primo Appuntamento“, lo show condotto da Flavio Montrucchio in prima serata su Real Time. Il format televisivo vede dei single sedersi ad un tavolo con un perfetto sconosciuto per una cena. Cosa succederà nella nuova puntata? La scorsa settimana lo show dedicato all’amore ha visto dei single “affrontare” la prima cena con uno sconosciuto, ma in pochi hanno deciso di proseguire. E’ stato il caso di Francesco e Marilù che, dopo la cena, hanno deciso di rivedersi ancora. Lui ha 74 anni ed è un ufficiale di marina in pensione, mentre lei ha 72 anni ed è un insegnante in pensione vedova da 12 anni. Anche Tamara e Mirco hanno trascorso una piacevolissima cena a due che li ha spinti a rivederci. Durante la cena Mirco ha raccontato che non è mai riuscito a dire ad una ragazza che gli piace e ha raccontato di volere accanto a se una donna illibata con cui “imparare le cose insieme”. Anche la cena di Alessio e Angela si è conclusa nel migliore dei modi visto che la “coppia” ha deciso di rincontrarsi, anche se il ragazzo ha palesato le sue prime difficoltà visto che non ha mai corteggiato una donna in tutta la sua vita.

Rossella vuole conoscere Marco

A destare particolarmente attenzione durante le prime puntate di “Primo Appuntamento” è stata la single Rossella, 27enne romana che nella vita è un influencer con più di 100 mila follower. La giovane è alla ricerca di un ragazzo che sia sulla sua lunghezza d’onda. Per lei ci sono due single: si tratta di Christian e Marco, ma la ragazza deve decidere chi dei due incontrare per la cena. Per farlo le viene data la possibilità di “conoscerli” tramite i profili social. Rossella fa una valutazione tutta personale, visto che decide di incontrare Christian che ha 10mila follower, mentre Marco ne ha poco più di 300. Marco ha 30 anni ed è un immobiliarista di Agrigento, mentre Christian ne ha 37 anni e viene da Milano. Una volta fatta la sua scelta, Rossella esce a cena con Christian ma le cose non vanno affatto bene. Durante la “cena” a due, infatti, la influencer si annoia al punto da definire il “collega influencer” piatto. Rossella non ha alcun dubbio: non vuole conoscerlo e così lascia il ristorante anche prima della fine della cena. Non solo Rossella sul finale comunica di essere curiosa di conoscere Marco che comincia a seguire su Instagram. Cosa succederà tra i due?



