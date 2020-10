Lucrezia Lando, Ballando con le stelle a rischio/ “Stanchezza,rabbia e tante lacrime”

Gilles Rocca, sabato 31 ottobre, durante la nuova puntata di Ballando con le stelle 2020, potrebbe ritrovarsi a ballare da solo esattamente com’è accaduto ad Elisa Isoardi durante la seconda puntata quando è scesa in pista senza Raimondo Todaro, in ospedale per un’operazione di appendicite. Esattamente come Marco De Angelis, anche Lucrezia Lando è stata colpita da un’intossicazione alimentare che l’ha messa ko. Se, tuttavia, Marco De Angelis sarà sostituito da Samuel Peron che aiuterà Vittoria Schisano ad affrontare lo spareggio contro Rosalinda Celentano e Tinn Hoffamn, Gilles Rocca non avrà l’aiuto di un’altra insegnante e questo perchè non dovrà affrontare una fase cruciale come lo spareggio. Gilles Rocca, dunque, scenderà in pista da solo o Lucrezia Lando riuscirà ad affiancarlo in extremis?

LUCREZIA LANDO KO PER UN’INTOSSICAZIONE, LO SFOGO PRIMA DI BALLANDO CON LE STELLE

A comunicare ai fans le proprie condizioni fisiche è stata la stessa Lucrezia Lando che, su Instagram, si è lasciata andare ad uno sfogo dopo essere stata male per un’intossicazione alimentare. “Stanchezza,rabbia e tante lacrime mi stanno accompagnando in questi giorni difficili, sia fisicamente che mentalmente… avrei voluto che fosse un percorso lineare senza cadute e invece sono inciampata e pensare di non poterci essere sabato mi rende davvero triste… comunque il mio cuore sarà lì in pista con Gilles“, ha scr”itto la ballerina che ha ringraziato tutti i fans di Ballando che le stanno dimostrando affetto e sostegno. “Un grazie speciale a Milly Carlucci, Gilles Rocca e lo staff di Ballando con lestelle per tutto quello che avete fatto e state facendo per me. Vi voglio bene“, ha concluso.





