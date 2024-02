Lucrezia Mangilli è Miss Darwin 2024: “Onorata, punto di svolta per me”/ Il Donatello conteso con Erika Arena

L’ultima puntata di Ciao Darwin 9 ha visto l’assegnazione degli attesi Darwin di Donatello, ovvero i premi per i migliori concorrenti della trasmissione in diverse categorie, tra le quali anche ovviamente quello riservato a ‘Miss Darwin‘, ovvero la più accattivante tra le concorrenti. Ad assegnare il premio, peraltro, è stata una giuria speciale, chiamata da Paolo Bonolis ONAN, e composta da tutti i cameramen del programma. A contendersi il Darwin di Donatello come Miss Darwin c’erano Erika Arena, di Reggio Calabria, concorrente nella categoria Giovanni 8.7 nella serata Teen vs Milf, e, dall’altra parte, ovvero nella categoria Darwin Story, Lucrezia Mangilli, di Udine.

CIAO DARWIN 2023 ULTIMA PUNTATA: GIOVANNI 8.7 VS STORY/ Padre e Madre Natura, diretta: sfilata in intimo hot!

Chi è Miss Darwin: la concorrente più accattivante di Ciao Darwin

Insomma, nel già atteso appuntamento con i Darwin di Donatello, durante l’ultima serata di Ciao Darwin 9, particolare attenzione in sala ha riscosso l’elezione della Miss del programma. Da un lato, infatti, c’è Erika Arena, particolarmente apprezzata dal pubblico in sala per la sua sfilata elegante, mentre dall’altro Lucrezia Mangilli aveva già riscosso un enorme successo con la sua di sfilata, in intimo, nell’ottava edizione del programma di Paolo Bonolis.

VINCITORI DARWIN DI DONATELLO DI CIAO DARWIN 2023, CHI SONO/ Lucrezia Mangilli è Miss Darwin, Michele Trazzi…

A consegnare l’ambito premio a Miss Darwin è stato il direttore della prestigiosa ONAN Academy, composta appunto da tutti i cameramen del programma, Fabrizio Roberti. “La ONAN Academy è un’accademia dove noi insegniamo”, ha spiegato Roberti, “i lavori manuali. Abbiamo raggiunto quello che è il risultato dopo varie analisi di tutte le candidate, ma ci siamo soffermati sulla cultura generale”. Per queste ragioni, dunque, annuncia Paolo Bonolis, il David di Donatello per Miss Darwin a Ciao Darwin 9 è stato assegnato a Lucrezia Mangilli, con una standing ovation da parte del pubblico in sala. “Grazie mille”, ha commentato Mangilli, “sono onorata di aver ricevuto questo premio e volevo ringraziare in particolar modo la redazione di Ciao Darwin perché per me è stato un punto di svolta e un bellissimo trampolino di lancio“.

Mister Min*hia: chi è il concorrente di Ciao Darwin/ Michele Piroddi: spogliarellista, già ospite di Bonolis













© RIPRODUZIONE RISERVATA