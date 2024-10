Lucy, film diretto da Luc Besson

Lunedì 7 ottobre 2024, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film d’azione e fantascienza del 2014 intitolato Lucy. Il lungometraggio è scritto e diretto dal grande regista e produttore Luc Besson, celebre a livello internazionale per aver realizzato progetti come Nikita (1990) e Léon (1994).

Le musiche sono invece realizzate dal compositore francese Éric Serra, che nel corso della sua carriera ha collaborato in diverse occasioni con il regista in pellicole come Il quinto elemento e Giovanna d’Arco.

La protagonista è interpretata dalla stella di Hollywood Scarlett Johansson, candidata per ben 2 volte al Premio Oscar per Storia di un matrimonio (2019) e Jojo Rabbit (2019). Al suo fianco il pluripremiato Morgan Freeman, interprete di numerosi film di successo, come A spasso con Daisy (1989), Una settimana da Dio (2003) e Million Dollar Baby (2004).

La trama del film Lucy: una strana droga che consente di sfruttare al 100% le capacità mentali

Lucy racconta la storia di Lucy Miller (Scarlett Johansson), una giovane studentessa amante della vita mondana, che trascorre una vita serena nella città di Taipei. Un giorno Richard (Pilou Asbæk), il suo spregiudicato fidanzato, le chiede di portare al suo posto una strana valigetta ad un misterioso appuntamento.

Ciò che la giovane non sa, è che ad attenderla vi è uno dei criminali più crudeli della zona, Mr. Jang (Min-sik Choi), che decide di rapirla per approfittare di lei come corriere della droga. L’uomo inserisce nel suo addome, e in quello di altri 3 sfortunati corrieri, un sacchetto contenente una sostanza pericolosissima conosciuta con il nome di CPH4, e li invia rispettivamente in tre differenti città.

Durante il trasporto, però, Lucy si trova a dover affrontare un gangster che cerca di abusare di lei e che la colpisce fisicamente più volte, fino a provocare la rottura del sacchetto.

La sostanza entra in circolo e dona a Lucy una serie di doti paranormali, come la capacità di manipolare lo spazio, la telecinesi, un’incredibile memoria e una resistenza totale a qualunque tipo di dolore.

Ucciso il suo aggressore, la ragazza decide di recarsi in ospedale con la speranza di capire cosa le stia succedendo.

Qui incontra Samuel Norman (Morgan Freeman), un illustre professore universitario che, dopo avere analizzato la sua situazione, le propone di sfruttare le sue capacità per tramandare le sue conoscenze alle generazioni future. Intanto Lucy progetta la sua vendetta, comunicando al capo dell’unità antidroga il luogo in cui si trovano gli altri corrieri. La protagonista, ormai, si trova di fronte a una decisione cruciale, che potrebbe cambiare per sempre la realtà conosciuta dall’uomo.