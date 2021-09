Ludo Sauer, Nina e Olivia, moglie e figlie Alessandro Cattelan/ “Vabbè, sposiamoci”

Ludo Sauer, Nina e Olivia sono la moglie e le figlie di Alessandro Cattelan, il conduttore televisivo approdato alla Rai dopo anni di Sky. Il volto noto del piccolo schermo è sposato da diversi anni con la bellissima modella metà brasiliana e metà tedesca Ludovica Sauer da cui ha avuto anche le figlie Nina e Olivia. Nata in Svizzera, ma cresciuta tra Locarno e Porto Alegre, Ludo è una modella molto conosciuta nell’ambito della moda. L’incontro tra i due è avvenuto casualmente in occasione di una partita del calcio dell’Inter, squadra di cui entrambi sono molto tifosi. Proprio Cattelan, intervistato da Vanity Fair, ha raccontato come è stato il primo incontro: “nella pausa tra il primo e il secondo tempo l’ho adocchiata e mi sono avvicinato. Io non sono il vitellone che approccia le donne con un ‘Ciao, come mai sei qui sola?’. Un po’ sono timido, un po’ mi vergogno. Ma con lei ho tirato fuori il coraggio, era troppo bella per lasciarsela scappare”.

Un vero e proprio colpo di fulmine per l’ex conduttore di X Factor che dopo varie frequentazioni e storie finite male si è perdutamente innamorato di Ludovica. Proprio Cattelan ha raccontato di aver capito di voler mettere su famiglia con lei. Detto fatto, visto che poco dopo le ha fatto la dichiarazione d’amore e la proposta di matrimonio.

Alessandro Cattelan: “con mia moglie Ludo la cerimonia è durata non più di dieci minuti”

Alessandro Cattelan quando ha incontrato per la prima volta Ludo Sauer non ha avuto alcun dubbio che fosse la donna della sua vita. “Ho capito che volevo trovare una donna con cui rifare tutte le cose anche da capo ma condividendole. Prima di quel momento, magari avevo incontrato ragazze che potevano essere quelle ‘giuste’ ma ero io a non essere pronto; prima, dovevo riempire il mio spazio” – ha raccontato il conduttore tv in una intervista rilasciata a Elle. Nel 2014 Alessandro e Ludovica si sono uniti in matrimonio; una cerimonia semplice e lontano dalle telecamere e da occhi indiscreti. Al loro matrimonio, infatti, solo i genitori e i testimoni della coppia insieme alla figlia Nina nata nel 2012. “Quando hai figli ti viene il pensiero che ci possano essere problemi, a livello burocratico, e nel dubbio abbiamo deciso di sposarci. Una cerimonia durata non più di dieci minuti” – ha detto il conduttore che, due anni dopo il matrimonio, è diventato papà per la seconda volta della piccola Olivia.

Parlando del matrimonio però Cattelan ha ironizzato dicendo: “è stata un proposta tristissima. Ludovica era in sbattimento pensando che potevano venire fuori questioni burocratiche coi figli. Al che, ho detto: vabbè sposiamoci”. La cerimonia di matrimonio, infatti, è durata all’incirca dieci minuti, ma poco conta visto che non è mai stato più di tanto interessato a queste cose. Il conduttore, infatti, parlando di sè ha aggiunto: “non sono uomo da gesti eclatanti, do il meglio nella quotidianità. Forse un mio difetto è che sono un po’ troppo abitudinario. Per esempio, se in un ristorante mi piace un piatto, lo ordino tutte le volte che ci vado”.



