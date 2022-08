Ludovica Frasca/ L’ex velina di Striscia è in crisi con il marito Frank Faricy

Ludovica Frasca: l’ex velina di Striscia la notizia non porta più la fede al dito…

L’ex velina di Striscia la notizia, Ludovica Frasca, e l’imprenditore londinese, Frank Faricy, sono ufficialmente in crisi! I due stavano insieme da meno di un anno quando, a marzo dell’anno scorso, decisero di compiere il grande passo e convogliare a nozze. Ad annunciarlo era stata l’ex velina con un post Instagram dove mostrava il video della proposta, ricevuta il giorno di San Valentino: “Ho vissuto un sogno. Dalla mattina alla sera. È stato tutto perfetto e oltre quello che avrei mai potuto immaginare. È stato romanticissimo e dolcissimo“, aveva raccontato sul profilo. Dopo la proposta aveva seguito un vero e proprio matrimonio lampo, con una cerimonia segreta gli innamorati si erano sposati in comune pronunciando il grande sì.

Lampo sembra però essere stata anche la durata del matrimonio stesso: secondo un’indiscrezione lanciata dalla pagina Instagram The Pipol gossip, Ludovica Frasca e Frank Faricy non stanno più insieme. Pare infatti che l’ex velina si trovi ormai da qualche mese a Milano ma del compagno… Nessuna traccia! In più si legge: “Gli amici vicini all’ex velina parlano di crisi aperta tra i due. Anzi di rottura totale. Con Ludovica che avrebbe la testa solo per il cinema e la TV”. E mentre si attendo sviluppi, a prova della rottura, non si può non notare la mancanza della fede sul dito di lei!

Ludovica Frasca prima di Frank Faricy, la storia d’amore con Luca Bizzarri

Ludovica Frasca, velina a Striscia la notizia nel 2016, ha avuto molti amori, ma quello durato di più, e più turbolento, sempre al centro del gossip, è stato quello con il famosissimo comico, celebre volto di Camera Cafè, Luca Bizzarri. La loro storia d’amore è durata ben quattro anni per poi finire nel 2017. Il segnale di crisi era stata la mancanza di Luca al compleanno per i 25 anni di lei, a ufficializzare la rottura era stato il settimanale Chi dove si leggeva: “Ludovica e Luca si sono lasciati da due mesi e mezzo, non condividono più lo stesso tetto e hanno scelto di non comunicare ai fan la rottura, nonostante in passato avessero parlato di nozze, dopo quattro anni d’amore”.

Tra le possibili spiegazioni della crisi tra i due si parlava di presunti tradimenti di lei, che mai hanno trovato conferma certa, tra i nomi dei “possibili amati”: il procuratore sportivo Giuseppe Riso e il celebre cantante Cesare Cremonini. La storia tra i due però non finisce così e a inizio 2018, tra Luca Bizzarri e Ludovica Frasca c’è un vero e proprio ritorno di fiamma, i due vengono beccati da Spy: “Sorridenti e mano nella mano all’esterno del nuovo ristorante di Carlo Cracco“. Il riavvicinamento però dura ben poco e, meno di un mese dopo, i due sono di nuovo single, anche questa volta si presuppone un tradimento da parte di lei: il nome a emergere è quello di Alex Ranghieri.

