Ludovica Lazzerini, chi è la fidanzata di Big Mama/ “Il nostro primo bacio ad una festa…”

Ludovica Lazzerini, cantautrice nota anche con il nome d’arte di AILO, è da qualche tempo la fidanzata di Big Mama. Le due convivono già da tempo ed hanno ufficializzato la relazione non solo attraverso numerosi scatti social che le ritraggono insieme ma anche con le varie dichiarazioni dell’artista durante le interviste. Tra cui quella fatta durante la conferenza stampa in occasione del Festival di Sanremo 2024, per la presentazione del brano in gara “La rabbia non ti basta“: “Ho scritto io il testo e ci tengo molto, in studio c’era anche la mia ragazza che è una bravissima autrice e mi ha aiutata con le melodie“, aggiungendo: “Sentire il suo nome accanto al mio prima di salitre sul palco sarà stupendo“.

Ludovica Lazzerini è infatti una musicista con una carriera avviata già da tempo nonostante la giovane età. Ospite a Domenica In, Big Mama aveva anche rivelato a Mara Venier di amare molto la sua compagna e che grazie a lei ora sta vivendo la sua sessualità senza doversi più nascondere. RIvelando i dettagli del primo incontro ha anche detto: “Ci siamo incontrate a una festa ubriache e lì c’è stato il primo bacio. Adesso sono due anni che stiamo insieme. Prima di incontrare Ludovica pensavo di non meritare di essere amata“.

Big Mama, la dichiarazione d’amore per la fidanzata Ludovica Mammone: “Abbiamo una relazione speciale, spero sia definitiva”

Marianna Mammone, in arte Big Mama è da due anni fidanzata con la musicista ed autrice Ludovica Lazzerini. Le due artiste, oltre ad avere in comune la passione per la musica hanno anche la stessa attenzione nel trattare temi di importanza sociale e di inclusione che le uniscono anche sul lavoro. Recentemente in occasione di una puntata di Verissimo, alla quale Big Mama ha partecipato come ospite, c’è stata anche una rinnovata dichiarazione d’amore nei confronti della fidanzata.

Intervenuta a sorpresa con un messaggio di auguri di compleanno al termine del quale la cantautrice campana, commossa ha risposto commentando: “Che amore. Siamo molto carine e io sono felicissima di questa relazione che spero sia quella definitiva della mia vita perché l’amore che io provo per lei non l’ho mai provato in nessun’altra relazione. Qualcosa di speciale. Ci siamo trovate. Lei è la mia prima ragazza effettiva e io sono la sua“.











