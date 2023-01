Ludovica Valli ha litigato con Beatrice?/ Impazza il gossip dopo frecciata social

Ludovica Valli e il commento social sulla sorella Beatrice Valli

Ludovica Valli ha litigato con la sorella Beatrice? Sui social impazza il gossip di una possibile discussione tra le due protagoniste di Uomini e Donne. Cosa è successo? Tutto è iniziato quando Ludovica Valli ha lanciato una frecciatina via social alla sorella quando cominciava a circolare la notizia di una possibile quarta gravidanza successivamente confermata da Beatrice Valli. Ludovica alle continue richieste e domande dei fan ha replicato: “che io sappia non è incinta… dice che è il lattosio, quindi, stiamo a ciò che dice lei! Nel caso fosse incinta, sono felice per lei” – per poi precisare – “in ogni caso, tranquille, perché se è davvero incinta lo verremo a sapere forse praticamente insieme”.

Il commento della ex tronista di Uomini e Donne ha scatenato un vero e proprio putiferio via social con i fan che hanno cominciato a ipotizzare che tra le due sorelle Valli i rapporti non siano più sereni come prima. Possibile che due sorelle Valli, Ludovica e Beatrice, abbiamo davvero litigato?

Ludovica Valli e Beatrice Valli hanno discusso?

Le parole di Ludovica Valli sulla possibile quarta gravidanza della sorella Beatrice Valli hanno scatenato la curiosità dei fan, ma anche un gossip su un possibile distacco tra le due influencer. Tutto è partito dalla frecciata lanciata dalla ex tronista di Uomini e Donne alla sorella sull’ipotesi di una nuova gravidanza. Nel messaggio, infatti, Ludovica ha lasciato intendere che se fosse davvero incinta la sorella la notizia l’avrebbe scoperta in contemporanea con i fan. Un’uscita che non è stata molto apprezzata, ma che ha fatto pensare che tra le due ci sia una maretta in corso.

Dal canto sua Beatrice Valli non ha voluto commentare al gossip scatenato preferendo il silenzio. Stando ad alcuni rumor però Beatrice Valli starebbe sempre più copiando Chiara Ferragni. C’è chi ha spoilerato che con il marito Marco Fantini avrebbero acquistato una casa nello stesso palazzo in cui Chiara Ferragni e il marito Fedez si trasferiranno il prossimo anno. Sarà davvero così?

