Ludovica Valli: haters, insulti choc alla figlia Anastasia “pesa 200 kg”/ “Falliti”

Ludovica Valli attaccata sul suo profilo Instagram da un profilo fake

Ludovica Valli all’attacco degli haters sul suo profilo Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto degli insulti nei confronti della figlia avuta dalla relazione con Gianmaria Di Gregorio, con cui è fidanzata dal 2019. La piccola Anastasia è nata nel marzo del 2021 e la mamma Ludovica, influencer da 1,9 milioni di followers adora postare delle foto che la ritraggono. Possono essere stories oppure dei post fissi, fatto sta che l’amore incondizionato che prova per la figlia è sotto gli occhi di tutti.

Nell’ultima immagine pubblicata su Instagram tanti sono stati i commenti di apprezzamento, ma uno ha mandato su tutte le furie la giovane madre. “Signora mi faccia capire cosa ha di bello questa bambina ahah oltre che pesare 200 kg”, ha scritto un profilo. Ludovica Valli si è subito molto risentita per quanto letto e la risposta non è mancata. Il commento sotto la foto è arrivato, tra le altre cose, da un profilo fake.

Ludovica Valli contro gli haters: “siete dei falliti”

Le parole di Ludovica Valli sono agguerrite e senza pietà. “Per quei messaggi veramente penosi, io non dico più niente. Non c’è nulla da dire.” Ha esordito sul suo profilo Instagram, in risposta alla frase choc contro sua figlia. Ludovica ha proseguito poi affermando di provare una gran pena per queste persone che considera dei falliti: “che oltretutto si fanno profili fake, mi fate pena e schifo, non aggiungo altro perché non c’è niente da aggiungere.”

Ludovica Valli ha poi spiegato che continuerà a postare tutto quello che le verrà scritto di questo genere, in una sorta di guerra dichiarata al popolo degli haters. Logicamente chi continuerà a offendere Anastasia andrà incontro a delle conseguenze, ha detto sempre la madre influencer. Ludovica Valli ha poi postato alcune stories dove ci ha tenuto a difendere ulteriormente la piccola: “So che mia figlia non è cicciona, so che mia figlia è in salute, quindi non mi toccate minimamente!”

