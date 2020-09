Ludovica Valli incinta, video ecografia/ “Mi tremano le gambe, il suo cuoricino…”

Ludovica Valli sta vivendo un momento davvero unico e bellissimo della sua vita. Anche l’ultima delle sorelle Valli è in dolce attesa del suo primo figlio e solo pochi giorni fa lo ha annunciato con un video in cui è insieme al suo compagno, Gianmaria Di Gregorio. Per la bella Ludovica è arrivato poi il momento della seconda ecografia che ha voluto condividere con i suoi tanti follower, raccontando inoltre le emozioni di un evento così speciale. “Dovete sapere che della seconda ecografia ho solo un paio di foto e un mini video, dove mentre il ginecologo ci fa sentire il battito, io, anziché stare in silenzio e ascoltare faccio una risata forte forte”, racconta l’ex tronista di Uomini e Donne all’inizio del suo lungo post.

Ludovica Valli al settimo cielo: “Mi sento il cuore uscire dal petto”

Su Instagram, Ludovica Valli ha infatti condiviso la foto dell’ecografia e un breve video. Poi ha spiegato: “sarà stata l’emozione che per la prima volta non si è trasformata in lacrime … l’unico video che ho di questo momento è il suono in sottofondo del suo cuoricino con, in sottofondo, la mia risata.” E, infatti, nel video postato si ascolta un po’ della risata della Valli, che infine scrive: “Ogni volta che assisto all’ecografia mi sento il cuore uscire dal petto, ho le gambe che mi tremano e la voce che viene a mancare.” E non manca un accenno all’uomo che ama e che diventerà presto padre: “E poi, ho sempre quegli occhioni verdi, lucidi ludici di Gianmaria che ci guardano come se fossimo la cosa più bella della sua vita.”





