Ludovica Valli si sfoga: “Siete persone poco intelligenti”/ Cos’è successo all’ex di Uomini e Donne

Uomini e Donne, Ludovica Valli sotto attacco si difende: “Non ho abbandonato il mio cane”

Gli influencer preferiscono condividere ogni attimo della loro vita con i follower e a quest’ultimi non sfugge neanche il piccolo insignificante dettaglio. È quello che è successo a Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, finita al centro di attacchi e critiche perché accusata di aver abbandonato il suo cane. La ragazza, infatti, amava condividere spesso scatti e video con l’amico a quattro zampe ed i più attenti, notando che con il passare del tempo il cane era sempre meno presente sui suoi social l’hanno accusata di averlo abbandonato.

E per questo motivo Ludovica Valli, che in questi giorni ha avuto dei seri problemi di salute, è duramente sbottata sui social ed ha rivelato che fine ha fatto il cane: lo ha affidato alla madre perché in questo periodo con due figli piccoli non può occuparsene adeguatamente. L’ex tronista di Uomini e Donne si è sfogata contro chi l’accusava di essersi disfatta del cane: “Preferisco che sia coccolato da mia mamma che conosce già casa e famiglia anziché da un estraneo. Se non si sa la realtà dei fatti ma ci si basa solo su ciò che vi si fa vedere ah così è “tutto e tutti perfetto”

Ludovica Vialli nel mirino dei social si sfoga duramente: “Siete persone poco intelligenti”

Nonostante la spiegazione di Ludovica Valli, alcune follower tra i commenti hanno continuato ad attaccarla accusandola di non volersi occupare del suo cane. A questo punto l’ex volto di Uomini e Donne ha perso la pazienza: “Per me siete ridicole … so che tipo di persona sono, sinceramente non devo dimostrare niente a nessuno! Giudicate e continuate a credere nelle favole … ora capisco perché va molto più avanti la gente “finta” perché esistono persone come voi purtroppo poco intelligenti che ignorano o non vogliono vedere la realtà”

Ludovica Valli ha poi concluso il suo sfogo consigliando a chi la critica di svegliarsi. Il mondo che viene mostrato sui social non è reale, ognuno mostra solo ciò che vuole mostrare per apparire perfetto. Lei invece preferisce essere se stessa al 100% anche al costo di non piacere a tutti aggiungendo che sa benissimo che tipo di persona è e lo sa anche chi la segue da 11 anni. Sta attraversando un periodo complicato e, avendo dei figli di cui occuparsi, ha preferito affidare il cane alle cure della madre.













