Ludwig Maximillian Koons, figlio Ilona Staller/ La guerra legale con Jeff Koons

Chi è Ludwig Maximillian Koons, figlio di Ilona Staller

Ludwig Maximillian Koons è il figlio di Ilona Staller e Jeff Koons. Il ragazzo è nato dal matrimonio tra la ex attrice hard e l’artista statunitense Jeff Koons, conosciuto in tutto il mondo per le sue opere di gusto kitsch. Classe 1992, Ludwig ha seguito le orme del padre visto che ha studiato presso l’Accademia di Belle Arti anche se il suo sogno nel cassetto è sempre stato quello di lavorare nel mondo del cinema. Figlio d’arte, Ludwig ha vissuto un’infanzia difficile segnata dalla separazione dei genitori e da una bagarre legale per l’affidamento. Una storia davvero triste che raggiunge il suo apice quando il padre lo rapisce dalla casa romana dove vive con la madre Ilona per portarlo con se a New York. Cicciolina non è si mai arresa, anzi in quell’occasione partì immediatamente per New York per andare a riprenderselo.

Verissimo le Storie, Anticipazioni, ospiti 11 giugno/ Le rivelazioni di Gabriel Garko

Tra Jeff Koons e Ilona Staller inizia una guerra legale per l’affidamento del figlio. La star del porno affida la sua difesa all’avvocato del diavolo Luca Di Carlo, difensore anche del re del pop Michael Jackson e della famiglia di Pablo Escobar.

Ilona Staller, Jeff Koons e l’affidamento del figlio Ludwig

La vita di Ludwig Maximillian Koons è stata quindi segnata dalla guerra legale per il suo affidamento tra i suoi genitori Ilona Staller e Jeff Koons. Proprio Cicciolina ha raccontato quanto sia stato duro quel momento: “la mia vita è stata una battaglia. In una triste notte di Natale mio figlio Ludwig fu portato via, negli Usa, da Jeff. Ero disperata, piangevo sempre, ma quando le speranze erano perse ho incontrato sulla strada della mia vita un avvocato al quale, per un certo periodo, sono anche stata legata sentimentalmente. Con lui al mio fianco ho intrapreso nel 1993 un lungo processo, vincendo la causa penale internazionale di contesa per riavere mio figlio”.

Elena Santarelli e Bernardo Corradi/ Il retroscena sulla loro prima volta

Una bagarre giudiziaria durata a lungo e conclusasi con la vittoria di Ilona Staller che parlando dell’ex marito Jeff ha rivelato: “Koons pretendeva 8 milioni di dollari in quanto padre sofferente, ma anche su questo fronte i giudici mi hanno dato ragione. Ora Ludwig vive con me, è una persona felice e realizzata. Ma, quand’era piccolo, ha sofferto molto. Oggi sono felice di vivere insieme con lui e lui è felice di vivere con me”.

LEGGI ANCHE:

Alberto Tarallo e la Ares/ "Molto provato dopo tanto fango", su di lui Gabriel Garko…

© RIPRODUZIONE RISERVATA