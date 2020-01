Luigi Favoloso/ Dopo la scomparsa si difende dalle accuse (Live Non è la d’Urso)

Luigi Mario Favoloso sta per rivelare la sua verità. La sua scomparsa risale al 29 dicembre scorso, come sanno tutti gli appassionati di gossip, e solo ora l’ex gieffino è pronto a dire la sua nel salotto di Barbara d’Urso. Non uno a caso, visto che tutta la sua famiglia è intervenuta negli studios della famosa conduttrice e persino l’ex Nina Moric ha preferito rilasciare le sue dichiarazioni a Carmelita. “Non pensate che una persona che resta così tranquilla in viaggio è perché non ha nulla da temere e non ha nulla da nascondere?”, ha detto nel video pubblicato su Instagram e subito ripreso dai programmi Mediaset. “Sono in Armenia. Ve lo faccio vedere solo perchè questa notte sarò già in un’altra nazione. State dicendo un mucchio di stronzate. Offro mille euro al primo giornalista che scrive una cosa esatta”, aggiunge. Intanto la modella che ha condiviso con lui una storia tormentata, ha già deciso di denunciarlo per percosse e maltrattamenti. Come riferisce Il Fatto Quotidiano, la Moric ha presentato la sua denuncia alla Procura di Milano, riportando episodi avvenuti tra l’anno 2018 e il 2019. Sia per quanto riguarda se stessa sia per il figlio Carlos Corona. Oggi, domenica 26 gennaio 2020, Luigi Mario Favoloso sarà presente a Live – Non è la d’Urso per un confronto con la padrona di casa e per sottoporsi poi al giudizio delle cinque sfere. Che cosa avrà da dire in merito alle accuse mosse dalla sua ex? La sua scomparsa è stata montata ad arte, come crede Nina, oppure i motivi che hanno spinto l’ex gieffino a lasciare l’Italia sono altri?

Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso

Luigi Mario Favoloso rischia il carcere. A dirlo è il giudice Valerio de Gioia, che ha analizzato il caso mediatico del momento. Da un lato c’è infatti la denuncia della madre, che ha avvisato le autorità della scomparsa dell’ex gieffino e poi l’ha ritirata. Dall’altra invece la denuncia che l’ex compagna Nina Moric ha fatto contro Luigi per maltrattamenti e percosse. Interpellato da Libero, il giudice ha deciso però di soffermarsi solo sulla prima denuncia. “Con la giustizia non si scherza”, ha dichiarato, “se dovesse essere stato tutto inventato, astrattamente, in questa vicenda può ipotizzarsi il reato di procurato allarme presso l’autorità”. L’articolo 658 inoltre stabilisce che il reato in questo caso può essere punito con un’ammenda oppure con l’arresto fino a 6 mesi. La situazione diventa più grave nel caso in cui siano presenti anche altre ipotesi condannabili, come la Simulazione di Reato, per la quale è previsto il carcere da uno o tre anni. Tutto sta quindi nelle mani della Procura: anche se la madre di Favoloso, Loredana Fiorentino, ha ritirato la denuncia di scomparsa nei giorni successivi al suo deposito, le autorità potrebbero comunque decidere di verificare quanto accaduto. E se venisse constatata l’eventuale messinscena, Favoloso diventerebbe perseguibile a livello penale per i reati di cui sopra.

