Luigi Favoloso ed Elena Morali si sono lasciati/ “Ho provato ad amare, ma non è…”

La storia d’amore tra Luigi Favoloso ed Elena Morali è giunta al capolinea. Dopo aver trascorso la quarantena insieme, essersi sposati a Zanzibar e aver trascorso un’estate all’insegna dell’amore, Favoloso e la Morali si sono detti addio. Ad annunciare il triste epilogo è stato Favoloso che, tra le storie di Instagram, ha pubblicato un lungo messaggio spiegando di aver provato ad amare intensamente Elena e a darle quella stabilità e protezione di cui avrebbe avuto bisogno, ma tutto ciò non sarebbe bastato. “Ho provato a darle forza, a darle la mia energia, ho provato a fidarmi, oi ho provato a farle capire che non mi fidavo più”: comincia così il lungo post con cui Favoloso ha ufficializzato l’addio ad Elena Morali. L’ex di Nina Moric aggiunge di aver provato in tutti i modi a far funzionare la storia, ma di non esserci riuscito per una serie di ragioni, compreso il passato sentimentale della Morali. “Ho provato ad amare. Non so se ci sono riuscito, ma non è bastato”, conclude amaramente.

LUIGI FAVOLOSO ED ELENA MORALI: “SE SOLO POTESSI PARLARE”

La storia d’amore tra Elena Morali e Luigi Favoloso ha appassionato per mesi il popolo di Instagram. I due si erano già lasciati poche settimane l’inizio della loro frequentazione per poi tornare insieme e trascorrere dei mesi felici e spensierati. L’addio, così, ha colto di sorpresa tutti i fans che li seguono e che sperano di rivederli presto nuovamente insieme e innamorati. Dopo aver letto il post di Favoloso con cui ha anche sfilato sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia, Elena ha pubblicato a sua volta un post su Instagram scrivendo: “Se solo potessi parlare”. L’addio tra i due, dunque, sembra sia stato abbastanza burrascoso. Favoloso, infatti, all’interno del suo lungo post, ha parlato di un “aggravamento della sua situazione legale a causa della denuncia ricevuta da un ex di Elena“. La Morali, da parte sua, ha pubblicato un altro post in cui spiega di aver trascorso 7 mesi meravigliosi accanto a Luigi.





