Luigi Galdiero è il marito di Eleonora Cecere, la ex ragazza di Non è la Rai tornata alla grande popolarità televisiva grazie alla partecipazione del Grande Fratello 2024. La ex Non è la Rai non è solo una showgirl ed attrice teatrale, ma anche mamma di due splendide figlie: Karole, nata nel 2013, e Marlene, classe 2015. Proprio Eleonora parlando della sua famiglia ha sottolineato quanto sia stato duro stare lontano dal marito e dalla figlie durante i mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello. “Siamo una famiglia molto unita e non siamo abituati a un’assenza così lunga, questo ha destabilizzato le mie bambine” – ha detto la ex Non è la Rai che ha speso parole di grande amore e stima per il marito.

“Luigi ha sempre affrontato tutto, lui è davvero un uomo d’altri tempi”- ha detto Eleonora parlando del marito a cui è legata da tantissimi anni nonostante la differenza di età tra i due. Proprio Luigi ha captato da casa che c’era qualcosa che non andava nella moglie e per questo motivo ha deciso di presentarsi nella casa del GF.

Eleonora Cecere difende il marito Luigi Galdiero: “non è maschilista”

L’uscita di Eleonora Cecere dalla casa del Grande Fratello 2024 poco dopo l’arrivo del marito Luigi Galdiero ha innescato un’accesa polemica sui social. “Lasciatemi però dire un’ultima cosa se posso” – ha detto la ex ragazza di Non è la Rai che ha difeso il marito definito sui social come “maschilista”, ma in realtà l’attrice teatrale ha chiarito che il compagno ha percepito che fosse cambiato qualcosa in lei. “Lui ha letto in me un qualcosa che non andava, ha capito alcuni miei segnali” – ha detto la Cecere che ha deciso di lasciare la casa più spiata d’Italia perchè sentiva la mancanza della famiglia e delle figlie.

“Siamo quattro corpi e un’anima e ci leggiamo anche soltanto con lo sguardo” – ha detto la Cecere che parlando del marito Luigi ha aggiunto – “è un uomo di spettacolo anche lui, sarebbe sciocco tirarmi via perché non è così che è andata”.