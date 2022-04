Luigi Mastroianni: “Isola dei Famosi? Ero stato chiamato”/ “Lavoro per tornare in tv”

Luigi Mastroianni è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci e andata in onda nel pomeriggio di oggi, martedì 5 aprile 2022. A proposito della corrente edizione de “L’Isola dei Famosi“, Mastroianni ha rivelato: “Sono stato contattato, ma mi sto disintossicando da tutto. Il prossimo anno lavorerò tanto per tornare in tv, perché dopo due anni e mezzo ho proprio voglia”.

Fra le opzioni sul tavolo, potrebbe esserci anche il Grande Fratello Vip, reality in merito al quale Luigi Mastroianni si è espresso in questi termini: “Sei mesi senza mio fratello Salvo sarebbero difficili, ma so che lui tanto mi guarderà e mi darà forse una carica in più. Ovviamente anche la mia fidanzata Anna”.

LUIGI MASTROIANNI: “NON SONO VANITOSO, STO LAVORANDO PER APRIRE UN RISTORANTE”

Nel prosieguo della sua intervista in radiovisione su Rtl 102.5 News, Luigi Mastroianni ha asserito: “Stiamo lavorando all’apertura di un ristorante e riuscirò ad aprirlo. Di fatto porto anche bene, perché dopo che ho aperto la tabaccheria per mia madre e per mio fratello Salvo, la nostra Militello ha vinto il titolo di borgo più bello di Sicilia”.

A queste attività, Luigi Mastroianni affianca anche la professione di dj: “Recentemente ho avuto un problema, ma credo che dopo il 20 aprile tornerò di nuovo a esibirmi nelle discoteche”. Il fratello del giovane, Salvo, “sta andando bene, lavora, anche se è un po’ pigro. Bisogna fare un po’ di forzature, riesce a recarsi al lavoro, anche se ha orari tutti suoi, va ad allenarsi, poi torna… Però lavora, dai. Gli piacciono molto i dolci”. Ultima battuta su se stesso, prima di concludere il collegamento audiovisivo: “Quanto sono vanitoso? Da uno a dieci, direi 7. Non sono certo il tipo che si guarda allo specchio più di tanto”.

