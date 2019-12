Luigi Mastroianni/ “Per il 2020? Mi auguro di avere tanto cu*o” (Uomini e Donne)

Luigi Mastroianni, come molti suoi colleghi, sfrutta le ultime ore dell’anno per salutare il 2019 e per fare un augurio speciale, in vista dell’arrivo del 2020, non solo a se stesso, ma anche a tutte le persone che lo seguono. Quello che si concluderà tra poche ore è stato un anno importante per Luigi che, da tronista di Uomini e Donne, ha non solo conquistato la popolarità, ma aveva anche trovato l’amore. La storia con Irene Capuano, però, dopo diversi mesi è finita ed oggi, Luigi è ufficialmente single. Nonostante i numerosi rumors su presunti ed eventuali flirt, nella vita di Mastroianni non sembra esserci traccia di una nuova fidanzata. Per l’anno che sta arrivando, però, Luigi non si augura di trovare l’amore, ma spera di avere davvero tanta fortuna, cosa che gli permetterebbe di realizzare diversi sogni.

Luigi Mastroianni: “per il 2020 mi auguro tanta fortuna”

Non usa giri di parole Luigi Mastroianni per svelare ciò che si augura dal 2020 che comincerà ufficialmente tra poche ore. “Per il 2020? cu*o! Mi auguro e vi auguro di avere tanto culo… quello, non non è mai troppo ed è determinante al 50%”, scrive l’ex tronista pubblicando una foto in cui mostra ai followers il lato B. Un augurio che hanno condiviso molti utenti che si sono detti d’accordo con lui. “Beh tesoro se continuerai ad essere così bello, sia fuori che dentro ne avrai sicuramente molto ed io te lo auguro di vero cuore“, scrive un utente. “Concordo, buon anno”, “augurissimi a te di uno strepitoso 2020 ricco di successi sia professionali che di vita. Ad maiora sempre”, “hai detto bene, buon anno Gigi”, “Io ti faccio gli auguri con un tuo proclama, che ognuno abbia ciò che merita nel 2020. Poi chi è alla frutta a Capodanno lo sarà tutto l’anno”, scrivono altri utenti.





