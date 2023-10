LUIGI PUNZO, CHI È FIDANZATO DI SAMIRA LUI/ “Il matrimonio è il nostro sogno”: la sorpresa a Verissimo

Sorpresa per Samira Lui a Verissimo: il fidanzato Luigi Punzo si è presentato in studio. L’ex concorrente del Grande Fratello è apparsa stupita, ma non ha esitato dall’accoraglielo con un bacio. “Lo abbiamo nascosto in camerino per tutto il giorno”, ha rivelato Silvia Toffanin. “È una persona davvero rara, fin dal primo giorno mi ha capita, amata. Mi fa sorridere, non vuol nulla in cambio, mai. Se fa qualcosa, non si aspetta mai nulla. È un simpaticone. Sono molto innamorata, mi è mancato tanto”, aveva appena finito di raccontare Samira Lui.

“Viene sempre giudicata per il suo aspetto fisico, ma è bella dentro quanto lo è fuori. È molto dolce. È stato amore a prima vista, ci siamo conosciuti a Formentera. L’impatto è stato molto forte, mi sono innamorato da subito”, ha raccontato Luigi Punzo. “Lui era un libertino”, ha rivelato Samira Lui, che gli ha fatto mettere la testa a posto. “Ho iniziato a vedere il futuro con lei”. Ma c’è stato spazio anche per una dichiarazione da parte del fidanzato di Samir Lui: “Sei la cosa più bella che mi sia capitata nella vita. L’amore che provo verso di te è forte, non me lo sarei mai aspettato nella mia vita, spero di arrivare lontano con te, ai nostri obiettivi. Ma ce n’è uno che io e te desideriamo da sempre”.

“Io mi reputo una donna fortunata. Non so se lui sia l’uomo perfetto, ma lo è per me”, la reazione di Samira Lui. Il loro sogno, ha rivelato il fidanzato Luigi Punzo, è il matrimonio. “Figli? Anche, lo speriamo tanto, ma ogni cosa al momento giusto. Vogliamo fare le cose ragionandoci bene”, ha spiegato l’ex gieffina.

Luigi Punzo è il fidanzato di Samira Lui, la modella ed ex concorrente del Grande Fratello 2023. La bella Samira è innamoratissima di Luigi, 26enne di professione modello conosciuto per il suo lavoro anche come Luxury Concierge. Ma di cosa si occupa nello specifico? Luigi si occupa di offrire servizi VIP in yacht privati e lussuose ville in alcune delle destinazioni più esclusive al mondo, tra cui Formentera, Ibiza, Mykonos, Porto Cervo, St.Tropez, Milano e Capri. Un lavoro che gli ha permesso di conquistarsi grandissima popolarità tra i vip, celebrità ed influencer. Ma come si sono conosciuti Samira e Luigi? Tutto è iniziato su di un set fotografico dove entrambi posavano come modelli per abiti da sposa.

Proprio Luigi sui social ha postato una foto in compagnia della fidanzata scrivendo: “l’abito lo hai indossato, le foto le abbiamo fatte… secondo me stamm appost accussì”. Dal canto suo la modella in occasione del compleanno del fidanzato ha scritto su Instagram: “sei stato, sei e sarai sempre il mio compagno di vita. Ti auguro il meglio dalla vita. Ti amo”.

Durante l’avventura nella casa del Grande Fratello 2023, Samira Lui ha parlato anche della relazione con il fidanzato Luigi Punzo a cui è legata da diverso tempo. Una storia d’amore importante per la showgirl che ha confessato nella casa: “si sono molto innamorata di lui. Se qui dentro mi scoppiasse un amore dentro al reality? Io lo respingerei, lo scaccerei di sicuro. Anche se folle? A parte è strano pensare se mi scoppia qualcosa perché sono innamorata. Però lo respingerei perché questo è un contesto molto forzato e non è la realtà”.

Non solo, la modella ha poi parlato della possibilità di trovare qualcuno che le possa far battere il cuore: “se ci fosse uno che mi facesse battere il cuore? Oddio è difficile risponderti. Non mi è mai capitato e quindi non so risponderti. Così su due piedi non saprei. Io mi sento talmente fortunata che respingerei tutto. Lui per me è la persona giusta e che si incastra benissimo. Quindi adesso ti dico di no, che non porterei avanti un’altra relazione”.











