Lutto nel mondo del calcio: è morto Luigi Rocca, ex calciatore di Inter e Piacenza, stroncato a 61 anni da un malore che lo ha colto proprio mentre giocava a calcio. Nelle ore scorse, infatti, era impegnato con alcuni amici in una partitella proprio nella sua città d’origine, a Piacenza, ma all’improvviso l’ex centrocampista si è sentito male e si è accasciato a terra, senza riprendere conoscenza, davanti agli occhi attoniti degli amici.

Subito è stato richiesto l’intervento dei soccorsi: è arrivato anche un elicottero del 118 che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Guglielmo da Saliceto, però i medici non sono riusciti a salvarlo: non hanno potuto che constatare il suo decesso. Le testimonianze raccolte e citate da Libertà riferiscono che durante la partita Rocca era riuscito ad avvisare gli amici del malessere per il quale poi è crollato in campo, ma purtroppo le manovre di rianimazione non sono servite, così come il defibrillatore sul posto: Luigi Rocca è morto per un arresto cardiaco.

LA CARRIERA DI LUIGI ROCCA E IL CORDOGLIO DEL PIACENZA

Noto agli appassionati di calcio, Luigi Rocca era molto noto a Piacenza anche per la sua attività extra calcistica, infatti gestiva un’agenzia viaggi molto conosciuta. Nato a Coli, era cresciuto nelle giovanili dell’Inter e con la maglia nerazzurra nel 1981 aveva esordito in Coppa Uefa sostituendo Lele Oriali nel corso della partita contro l’Adanaspor. Inoltre, con il club meneghino aveva disputato la prima gara nel massimo campionato italiano un anno dopo, scendendo in campo nella partita vinta 2 a 1 contro l’Avellino. Dopo l’esperienza nell’Inter, Luigi Rocca aveva giocato per Sanremese, Casertana e appunto Piacenza.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, aveva intrapreso la carriera di allenatore, partendo proprio dal Piacenza, poi si è seduto sulle panchine di Fanfulla, Fiorenzuola e Codogno. La notizia della morte di Luigi Rocca ha comprensibilmente sconvolto la città piacentina e lo stesso club biancorosso, che in una nota ufficiale si dice “profondamente rattristato“, esprime il suo cordoglio e si stringe alla famiglia dell’ex calciatore.